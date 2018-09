El pla urbanístic de El Grau assumeix la negativa del Govern a soterrar les vies en l'entrada a València

La solució contemplada en el Pla d'Actuació Integrada (PAI) del Grau per a salvar les vies ferroviàries de Serreria té pocs aspectes de ser realment provisional, tal com es va vendre en el seu moment, i molts de romandre llargs anys tal qual està projectat. Almenys, si el pretés soterrament ha de ser a càrrec de les arques del Ministeri de Foment.

Com va explicar el regidor d'Urbanisme el passat dia 13, el PAI inclou un terraplé de fins a sis metres d'alçada en la zona de la prolongació de l'Albereda per a salvar les actuals vies, les quals serien recobertes amb planxes de formigó revestides amb paviment i zones verdes, servint la superfície com a connexió per als vianants entre tots dos costats del llit (Albereda i Moreres).

Aquest aspecte va crear una gran polèmica en el si del tripartit, ja que en un primer moment, tant l'alcalde de València, Joan Ribó, com la portaveu de València en Comú, entenien que aquesta solució implicava renunciar al soterrament d'aqueixes vies que parteixen en dos la ciutat.

No obstant això, Sarrià va defensar que es tractava d'una actuació provisional per a donar continuïtat al passeig de l'Albereda i a l'avinguda de França, a l'espera que el Govern executara el soterrament, contemplat en el Pla General d'Ordenació Urbana.

Finalment, l'edil socialista va aconseguir convéncer als socis de Compromís per a donar suport el PAI amb el terraplé per a salvar les vies i al mateix temps sol·licitar al Ministeri de Foment de licitació del projecte de soterrament.

Però València en Comú es va desmarcar i va proposar que fóra l'Ajuntament el que assumira el cost de les obres dels seus propis pressupostos (almenys 78 milions d'euros) en tindre constància que Foment mai anava a assumir aqueix projecte.

I a tenor de la documentació recaptada, sembla que la formació vinculada a Podem té raó. Segons un informe del servei de Planejament sobre alternatives tècniques del PAI del Grau de l'any 2004, "la continuïtat del soterrament del tram ferroviari de la línia València-Tarragona des de l'avinguda de França cap al Sud no està inclosa en el Conveni per a la Remodelació de la Xarxa Arterial Ferroviària" ja que des del punt de vista de l'explotació ferroviària "no és necessari realitzar el soterrament indicat".

Malgrat aquestes indicacions, la llavors alcaldessa de València, Rita Barberá, va prometre en repetides ocasions que el Govern assumiria aquestes obres.

Però no va ser l'únic avís de l'Executiu central. Més recentment, l'any 2015, quan es va obrir el termini d'al·legacions a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat, també el Ministeri de Foment va advertir que "excepte en el cas del Canal d'Accés i futur traçat de l'AVE, des del Ministeri de Foment es considera que l'adequada explotació ferroviària no requereix executar els soterraments proposats pel Pla, per la qual cosa no entra en les seues previsions ni la seua realització ni la seua execució. És més, en considerar que es tracta d'obres de caràcter urbanístic, s'entén que hauran de ser assumides directament per les administracions locals o autonòmiques competents".

A aquesta al·legació, l'Ajuntament contesta que "els soterraments ferroviaris que es recullen en els plans d'ordenació formen part de la visió estratègica del Pla i així ho ha considerat la Corporació, per la qual cosa, lògicament, han de reflectir-se en aquest".

Queda patent, per tant, que malgrat la planificació municipal preveu el soterrament i a la intenció de l'actual equip de Govern municipal, l'executiu central no té cap intenció d'assumir el soterrament, la qual cosa deixa en dubte la provisionalitat de la solució projectada en el PAI.

Caldrà veure, no obstant això, si l'actual ministre de Foment socialista, José Luis Ábalos, obri la porta a un possible cofinançament del soterrament.