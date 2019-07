Dimiten cinco de los 9 miembros de la dirección local de Ciudadanos Burgos

Ciudadanos Burgos vive una intensa crisis. Cinco de los nueve miembros de la dirección local han presentado su dimisión por el "ninguneo continuo" que han sufrido y porque "no se han respetado ni decisiones ni votaciones". En concreto, los dimisionarios son Sonia Lomas, Álvaro Sánchez, David Hernando, Rodrigo Ibeas y Juan José Rodríguez.

Ibeas, con el que ha contactado eldiario.es, ha insistido en que el motivo de la dimisión en bloque "no tiene nada que ver con el candidato a la alcaldía, Vicente Marañón, y su inclusión en la junta como enlace municipal o su petición de subida de sueldos en el Ayuntamiento", sino que es "una gota" más en un mar de desacuerdos, si bien reconoce que no querían a Marañón ni como candidato a alcaldía ni como enlace municipal en la Junta. "Nosotros no hemos venido aquí a por cargos, tenemos nuestros trabajos y si ese es el objetivo, que sigan otros", lamentó Ibeas. La decisión se tomó el pasado 17 de julio, cuando se comunicó al comité de Garantías de Ciudadanos en una extensa carta a la que ha tenido acceso este diario.

Reuniones sin validez

En la misiva se alude a una reunión ordinaria el pasado 20 de junio a la que sólo asistieron tres de sus nueve miembros, y a la que uno de ellos ni siquiera fue convocado. Tras alertar al coordinador de la directiva se convocó una nueva reunión el 27 "de carácter telemático" pero dando por aprobados algunos puntos de la primera reunión.

Uno de estos puntos es la elección del enlace municipal, Vicente Marañón. Los ahora dimisionarios denunciaron la elección por varios motivos: que se realizó en una reunión que no era válida y que contraviene el reglamento de organización del partido y en concreto el artículo 50.8. En él se estipula que el enlace municipal lo elegirá el grupo municipal pero acordado con la junta directiva, y esta "rechaza en pleno el nombramiento del portavoz".

"Hasta el momento, tanto el Coordinador de la Agrupación como el Secretario de Organización dan por designado a D. Vicente Marañón de Pablo como enlace municipal a pesar de que este fue designado en una reunión de la Junta Directiva que no se llegó a constituir y con un orden del día en el que no se incluyó su designación. Además, argumentan que "como en el pasado se hizo saltándose los estatutos, en la actualidad también pueden volver a hacerlo", lo cual es sumamente preocupante", dicen en el escrito al comité de Garantías. Así, la mayoría, decían "ha expresado su negativa al enlace municipal presentado por el Grupo Municipal, alegando que la presente secretaria de la Agrupación de Burgos Ciudad es el número tres del grupo municipal, habiendo ya representación de éste en la Junta Directiva" y se refieren también al "excesivo volumen de trabajo como portavoz del enlace municipal presentado, considerando que otro miembro pueda ejercer dicha vacante como cargo orgánico". No es la única irregularidad que hicieron saber a Garantías. También aludieron a "la falta de objetividad en la redacción de actas, teniendo pendiente varias de aprobación", "la falta de publicación de anexos y trabajo realizado en las reuniones de Junta Directiva", por parte de la secretaria de dicha agrupación, por lo que pedía que fuese ella quien ocupase el cargo y dejase la secretaria de la agrupación.

Ataque a la democracia interna

Por último solicitaron amparo a Garantías ante una situación "contraria al reglamento y a los estatutos del partido y que "menoscaba los derechos de la Junta Directiva y de sus miembros, atacando gravemente la democracia interna y la libertad dentro de la Agrupación de Burgos Ciudad". También pidieron que hasta que hubiese una resolución definitiva, quedasen paralizados tanto la celebración de la junta directiva como el nombramiento de Marañón como enlace.

"En caso de ser necesario acudiremos a tantos órganos internos y externos sean necesarios para salvaguardar la dignidad del partido, de sus afiliados y de los miembros de la Junta Directiva elegidos democráticamente en Asamblea", advierten. "No aprobamos el acta de la reunión del día 27 de junio por diversos motivos que exponemos en este documento, y a la vista del acuerdo del Comité de Garantías cuyo contenido no compartimos por suponer una merma importante de nuestro derecho de participación y decisión en ese órgano, presentamos nuestra dimisión en aras de propiciar su funcionamiento y no ser un obstáculo para su normal funcionamiento", dicen. Además rechazan el acta de la reunión telemática presentada por el coordinador "por no ajustarse a la verdad o solo a los criterios arbitrarios que una minoría de la junta aplica de manera constante" y "por la opacidad de las reuniones telemáticas, al dar igual votar o no puesto que al final se decidirá lo que interese a una parte de la directiva pisoteando los derechos del resto de la JD e incluyendo en el acta lo que consideren oportuno según sus necesidades". "Una Junta directiva de 9 personas de la cual 5 dimiten, y cuando uno de los cuatro restantes no obtuvo el apoyo ni siquiera de 5 miembros, debiera de hacernos reflexionar sobre la situación, no obstante nuestro objetivo no es dilatar mas los plazos, pero los estatutos dejan bien claro lo que se debe de hacer cuando más del 50% de la junta directiva dimite y además por los mismos motivos, aun así no continuaremos luchando contra un muro, no facilitaremos que se nos acuse de torpedear la agrupación, por eso nos hacemos a un lado", recuerdan.

Así, los cinco dimiten "sin haber perdido la ilusión" en un proyecto que les "cautivó" pero sí en quienes "pilotan" la directiva y por tanto la agrupación.

"Confiamos que en un futuro esta agrupación recupere la ilusión perdida, y sigamos defendiendo como cuando empezamos acabar con los amiguismos y enchufismos, imposiciones, oscurantismo... para llegar a la regeneración en todos los estratos de las vida política y del partido desde las cortes generales a las mas pequeñas agrupaciones, como Francisco Igea defiende desde las cortes autonómicas", finaliza.

El enlace municipal, Vicente Marañón iba a ser el alcalde de Burgos en virtud de un pacto entre PP y Ciudadanos. Era una de las condiciones impuestas para llegar al pacto autonómico a pesar del que el PP tenía 7 concejales y Ciudadanos 5. El apoyo de los concejales de Vox, imprescindible, no se produjo. Ambos ediles se saltaron la disciplina de partido y se votaron así mismos, facilitando así la alcaldía al PSOE, que fue la lista más votada con 11 concejales.