'Me vuelvo al pueblo', un canto por la repoblación de la España Vacía ante grandes ciudades "saturadas"

"No hay sitios para todos en Madrid, es una ciudad saturada, ahí todo el mundo está apelotonado cuando hay pueblos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o Navarra que están vacíos o casi vacíos. Son sitios donde se puede vivir muy bien y se puede trabajar si hay buena conexión a internet". Habla Mitxell Girón, vocalista de El Guapo Calavera, grupo soriano que aprovecha la llegada de la 'nueva normalidad' para lanzar 'Chiqui. Me vuelvo al pueblo', un canto por la repoblación de la España Vacía.

La idea del grupo -que integra el rock n' roll y el folk- es "dar algo de voz" a este gran drama poblacional que vacía autonomías como Castilla y León: la despoblación rural y los jóvenes de capitales de provincias que emigran a otras comunidades. Una sangría que, si no se consigue frenar, conseguirá que en autonomías como Castilla y León, la mitad de sus pueblos no llegue ni al centenar de habitantes.

"Igual, más que una crítica, que también lo es, esta canción quiere animar a la gente a vivir en los pueblos, que se puede", explica a eldiario.es el vocalista de este grupo soriano, que fue el grupo revelación del festival Sonorama 2019, año en el que se formó la banda. Esta iniciativa, la de repoblación, también es compartida por otros jóvenes, como los expulsados a Madrid que exigen oportunidades para volver a sus ciudades y pueblos de origen.

Mitxell, historiador del arte, relata su historia en esta canción. "He vivido mucho tiempo en Madrid y estaba un poco saturado, aunque me gusta mucho la ciudad. Yo soy de Donosti, y también viví unos años en Tenebrón (Salamanca), y echaba de menos el pueblo. Así que hace dos años me surgió la oportunidad y me vine a Soria para montar la banda y apostar por la música". Así que el donostiarra hizo el petate y marchó a Soria "como un kamikaze" para iniciar este proyecto con Ángel, Ana y Luis, profesores de música en Soria.

Las horas en el metro, el elevado coste de vida y los amigos y familiares que están a cientos de kilómetros son algunas de las quejas que reproduce este grupo sobre las grandes ciudades como Madrid. "Hay ciudades saturadas y pueblos abandonados", lamenta Girón, que compuso esta canción "arropado" por Presura, una entidad que organiza la feria por la repoblación del medio rural y que fomenta esta 'vuelta al pueblo'.

El Guapo Calavera, que mezcla el violín con la guitarra acústica y la eléctrica, se considera "hijos de Tequila, Morricone y Keith Richards". Mitxell, Ángel, Ana y Luis pretenden "tocar, tocar y tocar todo lo que podamos" y esperan grabar disco a finales de año porque ya tienen "un montón de canciones preparadas".

Este grupo soriano iba a presentar la nueva campaña con Presura el próximo miércoles 24 en el Museo Reina Sofía, pero se ha pospuesto al 9 de julio tras la COVID-19 y las medidas de seguridad necesarias para el concierto como la nueva regulación del aforo. Finalemnte

Una vida "sana y digna" en los pueblos

Si la situación epidemiológica lo permite, el grupo pretende ir de gira este verano, que puede ser "una buena oportunidad para tocar en la calle". La COVID-19 ha aplazado la grabación de su disco y lo ha dejado todo en stand by. Pero quizá sirva la demostración de que el teletrabajo es una opción viable siempre que haya internet, "que no hay en todos los pueblos y debería haberlo".

"Hemos visto lo importantes que son los balcones, imagina la gente que vive en el campo... es una maravilla y todos nos hemos dado cuenta de que en los pueblos se puede tener una vida sana y digna", reflexiona Girón.

Mientras todo el país va recuperando la normalidad, quién sabe qué pasará en los próximos meses y años. Quizá se potencie el teletrabajo y aquellos que lo deseen volverán al pueblo. O a casa, con la familia. Quizá dejemos atrás ese 'estudia y vete' que tanto se estila en algunas autonomías, cada vez más mermadas.