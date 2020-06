La búsqueda del supuesto cocodrilo en el Duero y el Pisuerga: ni nido, ni huellas y una nutria se comió los restos de peces encontrados

Continúa la búsqueda de un reptil en Pesqueruela (Valladolid), del que este lunes no se ha detectado ningún rastro. "No hay ningún indicio de que haya un reptil grande, aunque eso no significa que no esté", ha señalado esta mañana uno de los rastreadores profesionales que trabaja con la Guardia Civil y el Seprona, Fernando Gómez. "Los indicios no nos llevan a un reptil. Nos llevan a la fauna local", ha indicado.

Es decir, ni huellas de un cocodrilo del Nilo como había avanzado un biólogo consultado por la Guardia Civil ni un nido como habían publicado algunos medios de comunicación -"nada parecido a un nido"- ni restos de alimentación del lagarto.

Este rastreador de la asociación Chelonia -dedicada a la investigación y conservación de especies protegidas- ha negado que se haya encontrado un nido y ha explicado que los restos de peces que se habían encontrado proceden de una nutria. Se han encontrado también excrementos de la nutria que correspondían con restos de pez y de un cangrejo que había comido.

El Duero, a la altura de Pesqueruela A. Camazón

Además, las huellas no se han podido identificar con ninguna especie y los restos y aplastamientos que presentaba el terreno corresponden a la presencia y paso de humanos, sobre todo pescadores.

Gómez ha explicado a la prensa que se ha revisado "meticulosamente cada rincón donde el animal ha podido tomar el sol y donde haya podido dejar marcas de sus huellas y no hemos encontrado nada". A pesar de todo, continúa su búsqueda "activa" y la localización de algún indicio "que nos relate la presencia de un reptil".

"Seguiremos las labores con la Guardia Civil de manera intensiva hasta que el terreno y las condiciones climáticas nos lo permitan", ha anunciado este rastreador, que también ha advertido que estos reptiles "son animales huidizos, ha habido muchos medios en la zona y se ha podido mover".

Además, ha señalado que, de confirmarse la presencia de un reptil -que no sería de gran tamaño-, no se sabe no desde cuando está en la zona de Pesqueruela porque estos animales son "adaptativos, puede llevar mucho tiempo y aguantar sin comer. Puede que sí, puede que no", ha valorado Gómez a orillas del río Pisuerga.