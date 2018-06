La ONG Lifeline, con más de 200 personas a bordo, pidió ayuda al Gobierno español tras el rechazo de Italia y Malta

La ONG alemana Lifeline escribió al Gobierno español el pasado viernes pidiendo ayuda ante la situación de su barco, que se encuentra desde hace cuatro días en el Mediterráneo Central con cerca de 230 personas a bordo tras ser rechazado por Malta e Italia, según ha explicado a EFE el fundador de esta organización, Axel Steier y ha confirmado eldiario.es.

El correo electrónico, al que ha tenido acceso EFE, estaba dirigido al Ministerio de Exteriores, a la Unidad de Crisis y a uno de los asistentes de eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y aún no han tenido respuesta, explica Steier.

En este mensaje se explicaba la situación de cómo efectuó su rescate y que aún no se le ha asignado ningún puerto, y que temía que se repitiese "una situación similar a la del Aquarius".

"Agradecemos a España, como único Estado europeo que asume la responsabilidad en esta crisis humanitaria, sin embargo, el largo viaje que el Aquarius tuvo que hacer para llegar a Valencia (...) no puede considerarse una opción para el Lifeline, al ser más pequeño", explican.

No obstante, pedían al Gobierno español, como "único con el que se puede contar en este momento", que otorgase visados humanitarios a las 234 personas a bordo de este barco "debido a la urgencia de la situación y el estado de necesidad bajo el cual las personas fueron llevadas a bordo". Las primeras informaciones apuntaban a que a bordo viajaban 224 migrantes, aunque la ONG aún no ha podido confirmar la nueva cifra a este medio.

"Además de eso, el Gobierno español podría negociar a nivel bilateral con Malta el desembarco de las personas de Lifeline para su posterior transporte a España en avión", instaban.

We need a solution for those people! We need a port of safety and at least one EU state to take responsibility right now. https://t.co/RNEmstRpMD pic.twitter.com/TmxGUlLDXk