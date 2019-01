Trump dedica un discurso a la nación a azuzar el miedo a la inmigración latina

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su primer discurso televisado a la nación desde el Despacho Oval para azuzar el miedo a la inmigración y la seguridad en la frontera sur y así intentar justificar la construcción del muro. Trump ha afirmado que se trata de una "crisis humanitaria creciente".

"Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur", ha afirmado Trump. Sin embargo, el número de detenciones en el linde se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas .

A continuación, el presidente ha hecho mención a los crímenes y asesinatos presuntamente cometidos por inmigrantes en situación irregular para justificar la necesidad del muro. "¿Cuánta sangre tenemos que derramar para que el Congreso haga su trabajo?", ha señalado el presidente refiriéndose a la negativa del Congreso a apoyar la construcción del muro fronterizo. "A aquellos que se niegan a comprometerse en nombre de la seguridad fronteriza les pido que se imaginen que es su hijo, su marido o su esposa cuya vida fuese tan cruelmente destrozada", ha añadido.

To every member of Congress: Pass a bill that ends this crisis and finally, after all of these decades, secures our border. #SecureOurBorder pic.twitter.com/xs6GIyFSLo