El BCE avisa del riesgo de los CLO: un producto que mueven los fondos similar a las subprime que causaron la crisis de 2008

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha mostrado este miércoles la preocupación del organismo monetario ante el incremento desproporcionado del "opaco" mercado de CLO (Collateralized loan obligations: paquetes de pagos de múltiples préstamos comerciales medianos y grandes se agrupan y pasan a diferentes clases de propietarios en varios tramos ) ya que "se desconoce qué riesgo indirecto tienen los bancos a través de la exposición creciente que acumulan nuevos actores en la comercialización de estos productos".

Enria hizo estas declaraciones en la sede del Banco de España en Madrid durante la Mesa Redonda "Banking Union: Five years in the making". En la mesa también participaron la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y Jean Pierre Mustier, presidente de la Federación Bancaria Europea y consejero delegado de Unicredit.

El asunto de los CLO ha aparecido en la mesa de debate cuando se ha discutido sobre los problemas de rentabilidad de la banca en el escenario de bajos tipos de interés. "Si un banco no es rentable y como resultado tiene una baja valoración no genera capital de forma orgánica y no llega a los mercados de capital. El entorno de tipos bajos lleva a buscar intereses más altos pero que son actividades más arriesgadas. La competitividad en el mercado inmobiliario se ha calentado, es una preocupación sistémica. También se ha incrementado el mercado de préstamos muy apalancados como los CLO, aunque hemos hecho recomendaciones animando a limitar la exposición a operaciones de alto apalancamiento", ha explicado Enria.

Enria ha hecho una similitud directa entre los CLO y las hipotecas subprime que provocaron la crisis financiera de 2008. El presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha señalado que los CLO son "un producto más sencillo que las hipotecas subprime pero pueden ser dañinos".

"No es la exposición directa a estos productos por parte de los bancos lo que nos preocupa, ahí no vemos un exceso de riesgo. El mercado de CLO no para de crecer y la proporción que tienen los bancos se mantiene constante. Esto se debe a que hay otros jugadores que son los hedge funds (fondo de alto riesgo), que tienen otros intereses, más proclives al riesgo, pero desconocemos qué riesgo indirecto tienen los bancos a través de la exposición creciente que acumulan nuevos actores en la comercialización de estos productos", ha explicado el directivo del BCE.

En el mismo sentido, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha mostrado también la preocupación por estos productos "ya que falta visibilidad en los mecanismos de transmisión de los CLO, que son muy opacos, y no sabemos cómo son las emisiones y si pueden acabar en el balance de los bancos".

La opacidad que caracteriza a estos productos no permite saber la cuantía real que están manejando los fondos. Las cifras van desde los 1,4 billones de dólares, un 100% más que en 2007, según el último boletín del Bank for International Settlements (BIS), a los 2,2 billones que apunta el Banco de Inglaterra, una cantidad que el supervisor británico asegura que "es más grande que la estimación más comúnmente citada y comparable a las subprime estadounidenses antes de la crisis".

El Banco de Inglaterra explica que alrededor de 1,8 billones de dólares del total que se mueven en este mercado "es propiedad de instituciones no bancarias". De todas maneras, en otro estudio de la institución con sede en Londres asegura que "en el sector bancario, los bancos estadounidenses y japoneses tienen las mayores tenencias de CLO".

Ante la falta de rentabilidad, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha puesto en duda la práctica de algunas entidades de ofrecer al mercado hipotecas a 20 años que se están comercializando a tipo fijo en algunos países europeos, una llamada de atención directa a la banca española, cuyos principales dirigentes asistieron a la meda organizada por el Banco de España.