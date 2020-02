El campo se moviliza en Guadalajara, Tarragona, Mérida y Murcia para denunciar su "grave" situación

Siguen las movilizaciones en el campo, esta vez en Guadalajara, Tarragona, Mérida y Murcia. Los agricultores y ganaderos de estos territorios se unen así a las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado miércoles en Andalucía, Navarra y Galicia, ya iniciadas a finales del pasado mes de enero en Madrid.

En este sentido, más de 700 tractores han salido este viernes a las distintas carreteras del territorio nacional para denunciar la "grave" situación de los bajos precios en origen, la falta de rentabilidad que soportan las explotaciones, las dificultades para exportar y el "temido" recorte del presupuesto comunitario destinado al sector.

En Murcia, unos 230 tractores y 5.000 personas procedentes del Campo de Cartagena, el valle de Guadalentín y la Vega Baja han participado en una manifestación multitudinaria –convocada por los sindicatos COAG, UPA, Asaja, UGT y CCOO– que ha partido de la puerta del Palacio de San Esteban y ha finalizado ante la sede de la Delegación del Gobierno, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto junto con regantes, las cooperativas de Murcia y los exportadores de la Región.

El presidente de COAG en San Javier (Murcia), Emilio Alfonso Martínez, ha valorado de forma "muy positiva" el transcurso de la jornada, y espera que haya servido para acabar con la "vergonzosa" diferencia que existe entre el beneficio que saca el agricultor por su producción y el precio que paga el consumidor.

"Aquí somos una cadena; nos necesitamos todos, incluidos los gobiernos regional y central", ha comentado Emilio Alfonso, que ha acudido a la movilización con una carretilla en la que portaba naranjas, claveles, limones, apio y alcachofas, y unos letreros en los que se podía leer la diferencia entre lo que gana el agricultor y lo que paga, después, el consumidor.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su cuenta de Twitter, está informando de las incidencias en la ciudad producidas por la manifestación del sector agrario EUROPA PRESS

Los manifestantes han recorrido las calles del centro de Murcia tras una pancarta en la que se ha podido leer el lema: "Si el labrador se arruina y ya no puede labrar, ¿qué guisarás en tu cocina para poderte alimentar? A unos céntimos he vendido, cada vez más arruinado, me quedo sorprendido de lo que vale en el mercado".

"Tenemos las ideas bastante claras"

Cientos de agricultores también han avanzado por las calles de Mérida en una manifestación con destino la Presidencia de la Junta de Extremadura, para entregar un manifiesto al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, en el que le han pedido "medidas concretas" para paliar la situación que atraviesa el sector agrario en la región.

Los manifestantes –convocados por la Unión Extremadura, Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas y la Asociación del Sector Primario de Extremadura (Aseprex)– han cantado el Himno de Extremadura, y han coreado cánticos como "El campo unido jamás será vencido" o "Esta lucha la vamos a ganar".

El secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha advertido de que "el día puede ser largo" y que no están dispuestos a irse "sin un compromiso". Asimismo, ha recordado que las movilizaciones comenzaron hace un mes en Don Benito, y desde entonces "ha habido tiempo de sobra para que analicen la situación".

Varios cientos de agricultores avanzan a estas horas por las calles de Mérida en manifestación con destino la Presidencia de la Junta de Extremadura EUROPA PRESS

Cortés ha señalado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, debe "llevar medidas concretas al Consejo de Ministros" y que quieren saber "qué presupuesto está dispuesto a poner nuestro presidente encima de la mesa para arreglar la ruina" de los agricultores.

"Si la medida es concreta, nos iremos contentos a nuestra casa, y diremos que tenemos un buen presidente", ha expresado. "Tenemos las ideas bastante claras con respecto a lo que queremos, y las medidas que se pueden hacer para evitar esta ruina", ha añadido.

Otras tractoradas en Guadalajara y Tarragona

El acto convocado en Tarragona para este viernes ha consistido en una tractorada que ha partido de diferentes municipios del Bajo Ebro y Montsia, donde se han concentrado unos 250 tractores en la localidad de Tortosa. Allí, han realizado un recorrido por la Avenida de la Generalitat, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el parque Teodoro González, terminando en el puente Ferreries.

En Guadalajara también más de 200 tractores se han concentrado en Molina de Aragón a las 11.00 horas para hacer un recorrido de unos 5 kilómetros por la Nacional 211 desde el polígono los Tobares hasta el centro de Molina, donde se ha leído una tabla reivindicativa que se ha registrado en el ayuntamiento para su entrega en el Ministerio de Agricultura.

La próxima semana tomarán el relevo los agricultores de Jaén (24 de febrero), Sevilla y Alicante (25 de febrero), León y Santander (28 de febrero), al tiempo que en la primera quincena de marzo se llevarán a cabo protestas en Ponferrada (2 de marzo) Huelva (5 de marzo) y Canarias (14 de marzo), según han informado en un comunicado conjunto Asaja, COAG y UPA.