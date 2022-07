CCOO y UGT reclaman una subida salarial y advierten de un otoño tenso

🔴#SalarioOConflicto | 📣@nurialomar: "ese pacto de Estado tiene que garantizar que no se dé ninguna ayuda o exención a empresas que no cumplan los convenios o no paguen el SMI. Si tan patriotas son los empresarios (@CEOE_ES) que suban los salarios".

[🔴VÍDEO] pic.twitter.com/bfHMWSoC0a