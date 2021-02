Jeff Bezos dará paso a un nuevo Consejero Delegado de Amazon y se reserva el cargo de presidente de la compañía

El magnate multimillonario Jeff Bezos ha anunciado este martes en una carta a sus empleados que dará un paso atrás como Consejero Delegado de Amazon a finales año. En su escrito, Bezos asegura que continuará ligado a la compañía en el cargo de presidente ejecutivo, mientras que su puesto actual pasará a ocuparlo Andy Jassy, que hasta ahora ejercía de CEO de Amazon web services, una filial de Amazon.

"Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza", ha transmitido Bezos a sus compañeros 'Amazonians'. En la carta, el cofundador de Amazon también se ha permitido echar la vista atrás para hacer balance: "Este viaje comenzó hace unos 27 años. Amazon era solo una idea y no tenía nombre. La pregunta que me hicieron con más frecuencia en ese momento fue: '¿Qué es Internet?' Afortunadamente, no he tenido que explicar eso en mucho tiempo".

La carta abierta, en la que el segundo hombre más rico del mundo se dirige a sus subordinados, también explica el motivo de su marcha: "Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa. Como presidente ejecutivo seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones". "Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme", ha aclarado.