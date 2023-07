El PP alimenta el bulo de los trabajadores “de cero horas” para desmerecer el auge del empleo

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, y otros miembros del principal partido de la oposición están difundiendo datos falsos para poner en tela de juicio las últimas cifras oficiales de empleo, que ha alcanzado una nueva cota en España, por encima de los 21 millones de trabajadores. Tras la publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el PP y varios medios conservadores están alimentando uno de los últimos bulos contra el auge del empleo: los trabajadores de “cero horas”.

El PP carga contra los datos de empleo que sus presidentes autonómicos celebran

El economista Daniel Lacalle, uno de los rostros económicos del PP de Pablo Casado, fue una de las figuras de la derecha que este jueves volvió a poner sobre la mesa estos supuestos trabajadores de cero horas, que ya resonó en la campaña electoral para el 23J.

“1.675.500 ocupados no trabajaron ninguna hora en el segundo trimestre. Eran 1.094.000 en el 2T 2019”, difundió Lacalle en su cuenta de Twitter, criticando el aumento histórico de empleo recogido por la EPA del segundo trimestre. “Menudo récord”, ironizó.

El responsable económico del PP tuiteó su comentario con el mensaje: “Cuando los datos frenan el triunfalismo…”. Sin embargo, como varios usuarios de la red social les advirtieron el mismo jueves, los datos que difunden son falsos.

No hay 1,7 millones de trabajadores que “no trabajaron ninguna hora en el segundo trimestre”, sino que esas personas no habían trabajado en la semana de referencia por la que preguntan los entrevistadores de la EPA, algo muy distinto.

Además, los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) preguntan acerca de los motivos por los que estas personas no han trabajado en la semana en cuestión y, mientras que el PP y otras voces de la derecha vinculan el dato a supuestos trabajadores “fantasma” y a la inactividad de los fijos discontinuos, las respuestas de los entrevistados tumban estas ideas.

Son vacaciones, maternidad y bajas por enfermedad

Los tres motivos más señalados por los trabajadores desmontan estas interpretaciones. De los casi 1,7 millones de trabajadores que no trabajaron la semana de referencia, 602.000 personas afirmaron que estaban de vacaciones. Otras 117.000 personas explicaron que disfrutaban de su permiso de maternidad o paternidad y 867.400 trabajadores apuntaron que se encontraban de baja por “enfermedad, accidente o incapacidad temporal”. Estas tres razones suman casi el 95% del total de trabajadores en esta situación.







Además, otros 8.400 trabajadores que no habían trabajado en la semana de referencia explicaron que se encontraban en un “paro por razones técnicas o económicas”, 3.100 personas señalaron que estaban en algún expediente de regulación de empleo, otras 300 personas estaban en huelga y, por último, 71.100 trabajadores señalaron “otros motivos”.

Pese a estos datos sobre los motivos para no trabajar, que desmienten las insinuaciones de la derecha sobre la “farsa” o “maquillaje” en el crecimiento del empleo, el vicesecretario económico del PP insistió este viernes en alimentar la polémica.

Juan Bravo denunció en una rueda de prensa en Ceuta que había “que estar preocupados” ante los resultados de la EPA porque aunque los activos han crecido lo habían hecho mucho más quienes “no trabajan ni una hora”, una queja que ha unido a su petición de que el Ministerio de Trabajo haga públicos los datos de fijos discontinuos. “Parece que en realidad lo que estamos haciendo es repartir empleo en peores condiciones”, añadió.

Hay que decir que la subida de estas ausencias que recoge la EPA está en aumento los últimos años, donde sobresale el incremento de las bajas por enfermedad, una cuestión que preocupa a empresarios y sindicatos. Las patronales alertan de lo que llaman “absentismo”, con la mirada centrada en la falta de empleados a sus puestos de trabajo. En cambio, los sindicatos están analizándolo más desde una perspectiva del posible deterioro de la salud de los trabajadores.







Entre otros cargos del PP que han difundido información errónea en este tema figura Ignacio Dancausa, presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid. “Casi 2 millones de 'ocupados' han trabajado 0 horas en el segundo trimestre y el paro juvenil sigue disparado. Con esa mentalidad conformista y perdedora no vamos a avanzar, mentirosos”, afirmaba en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Difusión por medios conservadores

Aunque los resultados de la EPA fueron celebrados como muy positivos casi con unanimidad en los círculos económicos y laborales, superando las expectativas de los centros de estudios, el PP en cambio dio alas a este bulo de los trabajadores de “cero horas”, que fue protagonista en las redes sociales de la derecha y más tarde replicado en varias informaciones de medios de comunicación conservadores.

Por ejemplo, La Razón, dirigido por Francisco Marhuenda, que recoge erróneamente en una información que estos 1,7 millones de personas no han trabajado “ni una sola hora entre abril y junio”. Marhuenda ha denunciado el récord de ocupación “con trampa”.

Récord de ocupación con trampa. Por primera vez en la historia, España ha alcanzado y superado los 21 millones de ocupados, según indicó ayer la Encuesta de Población Activa. La cuestión es que de esos 21 millones no todos trabajan. https://t.co/jwoZ2jJuCr — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 28 de julio de 2023

También Vozpópuli, que en un análisis señala que este dato de la EPA permite “hacer una aproximación” sobre los fijos discontinuos sin trabajar, y The Objective, que con declaraciones de Daniel Lacalle habla de “farsa” en el empleo, entre otros medios. Ninguna de las tres publicaciones se hace eco de los motivos que señalan los trabajadores en la EPA para no haber trabajado en la semana de referencia (no todo el periodo).

Este bulo es solo el último ejemplo de la estrategia que está utilizando el PP para tratar de criticar al Gobierno pese a la buena marcha del empleo y que el economista Daniel Fuentes Castro criticaba este jueves por contribuir a la “desinformación”. La maniobra es además contradictoria, ya que el PP critica el “maquillaje” del empleo, pero a la vez sus presidentes autonómicos se adjudican el mérito de los resultados positivos de estas cifras oficiales.