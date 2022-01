La recaudación supera en 1.200 millones lo presupuestado para 2021 pese al pinchazo de los nuevos impuestos

El Estado recaudó 223.382 millones de euros en 2021 , lo que supone un 15,1% más que que la cifra ingresada en 2020. Así lo ha avanzado este jueves el Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa de María Jesús Montero. La ministra ha reivindicado que es la primera vez desde 2010 que se cumple con los ingresos presupuestados. En concreto, el dato final se ha situado 1.200 millones de euros por encima de las cifras que manejaba el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales del pasado curso. La recaudación habría sido mayor sin el pinchazo de los nuevos impuestos o las rebajas de impuestos a la tarifa de la luz.

"La recaudación esta expresando la buena evolución de la economía y de la creación de empleo", ha señalado Montero. "El aumento no se debe a subidas impositivas, es el reflejo de un crecimiento económico sostenido y robusto", ha apuntado, citando a las acusaciones por parte del PP de que el Gobierno está subiendo los impuestos. "No es lo mismo quitar impuestos a los grandes patrimonios que rebajar los impuestos de los productos sanitarios, ambas son rebajas fiscales pero no tienen nada que ver", en referencia velada a las propuestas de rebajas del impuesto de Patrimonio o de Sucesiones aprobados por las autonomías del PP.

El Gobierno saca así pecho de unos buenos resultados de recaudación fiscal el mismo día que se han publicado los datos de la EPA, mostrando la menor cifra de paro desde el año 2008. "Si se aumenta el empleo, aumenta la masa salarial y mejora la recaudación por IRPF. De la misma manera, el consumo tiene reflejo en el IVA", ha asegurado Montero, quien se ha cuestionado con estos datos sobre la mesa sobre la eficacia de las previsiones del PIB. "Los datos de empleo y de recaudación no parecen concordar con las previsiones del PIB. Esto son datos, no son previsiones, no hay riesgo de confusión o error", ha planteado. "Parece que la previsión del PIB no está expresando el dinamismo económico", ha enfatizado.

El Ejecutivo supera las expectativas porque, apunta, se fue "prudente" en las previsiones de ingresos fiscales. Sin embargo, no todas las figuras han logrado los objetivos que se marcaron. Es el caso del Impuesto de Transacciones Financieras, que grava la compraventa de acciones y que, en algunas ocasiones, se ha dado a llamar Tasa Tobin. Estaba llamado a ingresar 850 millones de euros, pero ha cerrado el año ingresando 296 millones. La tasa Google iba a recaudar 968 millones de euros, pero cerró el curso en 166 millones. Montero ha achacado esta desviación a las modificaciones que se incluyeron en el texto durante su tramitación parlamentaria. Otras medidas que entraron en vigor como el aumento del IVA a las bebidas azucaradas sí se acercaron a su objetivo.

Además, el Gobierno ha aplicado distintas medidas en los últimos meses del año para intentar amortiguar la subida del precio de la luz. Así, la rebaja del IVA a la electricidad desde julio, la exención del impuesto de producción de electricidad y la rebaja del impuesto especial a la electricidad han sumado unos 1.600 millones de euros de merma de ingresos. A ello se suman otros 537 millones por las rebajas del IVA para mascarillas, PCR y vacunas.

En lo que respecta a los impuestos más relevantes para las arcas del Estado, el IRPF incrementó un 7,5% los datos de recaudación del año 2020, hasta los 94.500 millones de euros, unos 350 millones más de lo presupuestado. En el IVA el incremento ha sido del 14,5% respecto a 2020, alcanzando los 72.500 millones de euros. El ejecutivo lo achaca al incremento del consumo de los hogares durante el pasado año, que ha revertido en un aumento de la recaudación. Por último, la gran subida es la cosechada por el impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Al mejorar la situación de las compañías españolas durante el pasado año, pese al mal arranque del ejercicio, los datos superan en un 68% lo recaudado en 2020 y en casi 5.000 millones lo que se había presupuestado.