El sorprendente caso de Linktree, la web para poner enlaces en la 'bio' que ha levantado 47 millones de inversión

Como muchos usuarios de Instagram sabrán, la aplicación no permite poner enlaces en los pies de foto. La única forma de hacerlo es poniéndolos en la biografía (o en las historias, si tienes más de 10.000 seguidores) y tiene límites: solo puedes incluir uno. Tanto influencers como perfiles normales suelen querer compartir más de un enlace —a otras redes, a sus webs o tiendas— así que era cuestión de tiempo que alguien ideara una solución.

Lo que no era tan de esperar es que esa solución —un enlace para acumular otros enlaces, ¡una sencilla lista de enlaces!— fuera a convertirse en objeto de deseo de los inversores de capital riesgo. La pequeña compañía australiana Linktree, uno de los servicios más populares de este tipo, ha recaudado 45 millones de dólares (37,9 millones de euros) de Index Ventures (Deliveroo, Revolut, Etsy, Just Eat, Patreon, ASOS...) y Coatue (Spotify, Snap, Instacart...). Es su segunda ronda de inversión, la llamada series B. La primera, series A de 11 millones (9 millones de euros) fue en octubre de 2020, solo cinco meses antes.

Salvo excepciones, no es lo habitual: lo normal es que entre estas dos rondas pasen de 19 a 23 meses, según datos de 2018 recopilados por Crunchbase. ¿Se ha vuelto el capital riesgo completamente loco o es que una pequeña herramienta para recopilar enlaces podría ser un lucrativo negocio de futuro?

"Montamos Linktree en 2016. Vivíamos juntos y estábamos centrados en hacer crecer nuestra agencia digital, Bolster", explica Alex Zaccaria, uno de los tres fundadores. "Linktree fue la respuesta al problema de gestionar las redes sociales de nuestros clientes. Instagram solo permite un enlace en cada biografía. Eso supone perder mucho tiempo actualizándolo y que mucho contenido y clicks se pierdan. Con Linktree creamos una nueva categoría de red social. Internet está fragmentado y las redes sociales son el medio más importante de muchos negocios para conectar con su audiencia. Es una forma de reducir la fricción entre canales y maximizar la interacción".

El servicio cuenta con una versión de pago de 6 dólares al mes que incluye funciones extra de analítica e integración. Pero la empresa no dice cuántos de sus 12 millones de usuarios son de pago.

Los 47,2 millones de euros que acumula Linktree, que empezó con fondos propios y ya emplea a 70 personas, tienen tres posibles lecturas:

1: El capital riesgo está loco

Tanto enero como febrero de 2021 han marcado máximos en este tipo de inversión. En febrero se invirtieron 41.000 millones de dólares; en enero, 35.000 millones. El año pasado fue prácticamente la mitad: 21.000 millones en enero y 18.000 millones en febrero. El 64% de las rondas fueron de más de cien millones, frente al 56% alcanzado en 2020 y el 48% de 2019.

Según los datos de Crunchbase, ya hay 700 empresas con rango de unicornio en todo el mundo (valoradas en más de mil millones y entre las cuales está la española Glovo). 22 de ellos 'nacieron' en febrero. Entre las más cercanas geográficamente están Blockchain.com, una plataforma de compraventa de criptomonedas con sede en Londres, y Nexthink, un software de recursos humanos con sede en Suiza fundado por un ingeniero de Soria, Pedro Bados.







"Es un hecho que las valoraciones están creciendo, impulsadas por la gran liquidez del mercado", valora Javier Megías, inversor y director del programa para startups de la Fundación Bankinter. "Los inversores no se quieren quedar fuera de las rondas más competidas, que es donde hay más probabilidades de obtener retornos". Como es habitual en este mercado, los fondos compiten por entrar en las compañías que creen que van a triunfar. Y triunfar significa salir a Bolsa (a gran valoración) o que te compre una empresa más grande. Como el dinero fluye, las valoraciones de las empresas aumentan en poco tiempo.

En España, observa Megías, "hay una tendencia clara a que se incrementen las rondas de growth [crecimiento]. Llevamos nueve en lo que va de año". A saber: Glovo, Idealista, Wallapop, Jobandtalent, Copado, Wallbox y Preply, plataforma de origen ucraniano con sede en Barcelona.

Zaccaria explica a elDiario.es la rapidez entre ambas rondas de financiación de Linktree. "Esta ronda sigue los pasos de la Serie A para capitalizar nuestro increíble momento actual", dice. "Estamos creciendo muy deprisa (cuatro millones de usuarios en los últimos tres meses), escalando, expandiéndonos y creando un equipo global. Entran inversores con experiencia y capacidad de ayudarnos".

Entre sus planes para usar el dinero están la apertura de hubs para creadores que también sirvan como oficinas para sus trabajadores en remoto y continuar expandiéndose en todo el mundo.

2: Hará falta una herramienta que recopile nuestra "identidad digital"

"Los influencers suelen tener presencia en varias redes. A veces tienen su propia web, tienda o acuerdos comerciales para promocionar alguna marca o producto", explica Patricia González, directora de marketing de la agencia de representación 2btube. "Eso supone tener muchos enlaces, pero en redes como Instagram solo puedes añadir uno. Además, muchos no tienen el mismo nombre de usuario en cada red. Para no tener que elegir qué enlace promocionar, herramientas como Linktree te permiten agruparlos. La mayor parte de los creadores utilizan la versión gratuita, pero algunos se animan a contratar la de pago".

Los fundadores de la compañía australiana lo definen como "el tejido conector" de todas tus identidades online cuyo éxito radica en un diseño muy simple. "La plataforma permite a marcas, artistas, agencias, creadores y pequeños negocios tomar control de su identidad digital", dicen. "No destaca lo que un algoritmo cree que quieres ver, sino que muestra lo que es más importante para el usuario y guía a su audiencia".

Tanto Linktree como otro servicio similar, Beacons, permiten añadir enlaces para recibir pagos o donaciones para monetizarla. "Centralizar tu identidad online cada vez es más real", explica el diseñador José Luis Antúnez. "Ahora toca añadir la capa transaccional. Los creadores muestran su identidad y la gente se suscribe a ella".

Linktree, Beacons y otros servicios del estilo —hay muchos: linkin.bio, bio.fm, Link in Profile...— se enmarcan en la llamada "economía de los creadores". Hay toda una generación de productos y servicios digitales pensados para que los creadores de contenido (gente que hace vídeos en TikTok, que divulga en Twitter o en YouTube, que escribe su propia newsletter o locuta un podcast) cobren por ello a sus fans, a consumidores que quieran apoyarles. Patreon, Onlyfans, Substack y Streamlots (popular en Twitch) son algunos ejemplos. También los NFT, los bienes digitales autentificados que han explotado en las últimas semanas, nacieron para ayudar a los artistas a proteger sus obras.

Los fondos de inversión son conscientes de esta tendencia, lo que también explica la inversión en Linktree. "Este tema lo han intentado resolver muchas empresas pero pocas con éxito. Si las métricas les acompañan, puede ser una buena oportunidad. Puede ser uno de los pilares de la economía de los creadores, no tanto empujado por gente técnica como por gente que vende productos y no se quiere complicar la vida", añade Megías. "Un dato interesante: antes de Pinterest hubo más de veinte compañías financiadas con dinero de capital riesgo que no lo consiguieron".

3: Hay algún potencial comprador

Las compañías de enlaces no son del todo nuevas. Hace una década se popularizaron servicios como About.me y Flavors.me, que partían de la misma premisa: ser una herramienta, una especie de web personal, para centralizar perfiles en redes sociales. About.me fue un éxito para sus fundadores e inversores porque la compró AOL a los pocos días del lanzamiento oficial, por una cantidad que no fue revelada. Tres años después, en 2013, uno de sus fundadores recuperó el control de la empresa y en 2019 la volvió a vender. Esta vez a Broadly, la empresa matriz de la revista Vice. About.me mantiene su esencia y sirve para construir webs personales.

Que exista un precedente no significa que Linktree tenga ya ese potencial comprador, pero esa es una posibilidad en la que siempre piensan los fondos al entrar en startups así. Hasta entonces, sus fundadores confían en seguir liderando la que consideran una nueva categoría. "Con 12 millones de usuarios y el 88% de cuota de mercado, inevitablemente hemos visto a muchos competidores nacer. Pero continuaremos liderando la categoría y creciendo según evolucione".