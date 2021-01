La vicepresidenta Calviño asegura que las reformas de las pensiones y del mercado laboral ya están camino de Bruselas

"Se enviarán pronto a Bruselas, si no se han enviado ya". Así lo ha comunicado la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en una comparecencia ante los medios de comunicación previa al Eurogrupo, que se reúne este lunes por la tarde por videoconferencia. Calviño, en todo caso, ha reconocido que queda por delante el camino de la "negociación" con los agentes sociales: "En este momento, el conjunto del Gobierno y en particular el ministros Escrivá está trabajando en el proceso de reforma de las pensiones. Se trata de un conjunto de elementos que serán acordados dentro del diálogo social. Y, por supuesto, en las próximas semanas trabajaremos tanto desde el punto de vista de los grupos políticos como del diálogo social".

Las reformas de las pensiones y del mercado laboral son las últimas que envía el Gobierno español a la Comisión Europea, pero también son las más controvertidas dentro del Gobierno de coalición. En cuanto a las pensiones, el ministro de Inlcusión, José Luis Escrivá, ha puesto encima de la mesa un nuevo e inesperado elemento que no comparten sus socios de coalición: la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de los 25 a los 35 años –si bien algunas fuentes consideran que podría quedarse en los 30 años–. El ministro de la Seguridad Social anunció la medida para su análisis en una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de diciembre que preside Nadia Calviño, como adelantó El Mundo. La propuesta emerge como una baza ante Bruselas ante otros cambios que el Gobierno pretende aplicar para acabar con la reforma de Rajoy de 2013, explican fuentes del Ejecutivo. El propio Escrivá afirmaba este lunes en El Periódico de Catalunya: "Este es un tema que aún no hemos llevado a la discusión con los agentes sociales". Así mismo, a la pregunta de si había planteado la ampliación de 25 a 35 años el periodo de cómputo, responde: "No".

El ministro ya había afirmado que el Gobierno estaba abierto a evaluar una ampliación de este periodo de cálculo para hacer "más contributivo el sistema y más equitativo", como adelantó en esta entrevista con elDiario.es. Sin embargo, este punto no es de los que han centrado sus intervenciones sobre la futura reforma de las pensiones y, en cualquier caso, Escrivá nunca había concretado un periodo de años de esta extensión. Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social rechazan comentar elementos concretos de la reforma de pensiones, dado que aún está "en el diálogo social". Aun así, recuerdan que el ministro ya ha sostenido que la reforma de pensiones no solo hay que abordarla con los sindicatos y patronales, sino también con Bruselas.

En todo caso, para que una propuesta de reforma se convierta en ley, como ha reconocido Calviño, requiere de una negociación parlamentaria y, de momento, ni Unidas Podemos ni los aliados de investidura y de presupuestos del Gobierno parecen compartir la ampliación del cálculo de los años de jubilación. La medida tampoco era una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo.

En cuanto a la reforma del mercado de trabajo, el ministerio de Yolanda Díaz entiende que el marco legal se derogará íntegramente de "facto" pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Sin embargo, según publicó El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos".

De acuerdo con las fuentes consultadas, la ficha enviada a Bruselas sobre la reforma del mercado de trabajo tiene que ver "con los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición". Es decir, que no tendría que ver con el documento publicado por El País.

ERTE y moratoria de créditos, hasta marzo

La vicepresidenta Calviño también ha asegurado que el Gobierno aprobará "en breve" una medida para permitir que las familias españolas puedan solicitar hasta el próximo 31 de marzo moratorias en el pago de sus hipotecas y de créditos al consumo. "En este sentido, estamos trabajando en la extensión del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo e igualmente aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado", ha explicado.

En los últimos días, Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que se recuperaran algunas de las medidas que finalizaron el pasado septiembre, como precisamente las moratorias para créditos hipotecarios y no hipotecarios, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que provocará la tercera ola del virus.