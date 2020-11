Los juguetes eróticos que no deben faltar en tu cesta este ‘black friday'

En el black friday de 2019, un juguete sexual llegó a ser uno de los productos más vendidos en el día de los descuentos más esperado del año. Parece lógico que se aprovechen estas ofertas de ocasión en una sociedad que ha ido naturalizando el uso de la juguetería erótica hasta el punto de hablar de ellos en público y en las redes sociales sin el tabú y el pudor que rodeaba a todo el asunto de la masturbación antaño.

Dentro de esa normalidad con la que ahora buscamos juguetes en las webs de las marcas o en las tiendas eróticas virtuales o en sexshops , hay un hecho innegable y es que los de LELO han sido los más vendidos en todo el mundo durante la última década, gracias a sus diseños vanguardistas y elegantes, que han dignificado su exhibición en público, y a sus texturas agradables. No en vano, en algunos círculos se conocen como «los Ferrari de los vibradores» y, en concreto, hay cinco que son los más icónicos tanto para mujeres como para hombres, para disfrutar solos o en compañía.

Sí, lejos quedaron aquellos tiempos en los que se les denominaba consoladores porque parecía que solo los usaban las personas que no tenían pareja cuando no les quedaba otro remedio para darse consuelo. No, se trata de darse placer, da igual cuál sea el estado civil y, si quieres comprobarlo, tu vida sexual a partir ahora puede mejorar ostensiblemente si eliges uno de estos iconos del erotismo lúdico.

1. El «succionador» de clítoris SONA™: es un masajeador clitorial que funciona por ondas sónicas que penetran hacia la parte interna del clítoris (como todos los conocidos popularmente como «succionadores») para procurar orgasmos espaciales hasta el epicentro de tu clítoris. Se recomienda elegir entre sus modelos SONA™ 2 y SONA™ 2 Cruise, que han mejorado la primera edición con 12 tipos de onda, mayor abertura y profundidad, y la batería dura el doble, para llegar hasta a 200 orgasmos por cada carga por USB. Además, está en rosa púrpura, cereza y negro.

2. Las bolas vaginales más vendidas del mundo, LELO™ Beads: hablamos del paradigma de las bolas chinas, aquellas que se pusieron de moda para hacer los ejercicios de Kegel y lograr el fortalecimiento del suelo pélvico. Semejante éxito se debe a que la marca ajustó el diseño y la alta calidad de los materiales a lo que pedían las mujeres. Y como algunas clientas demandaron que sirvieran también como juguete, sus diseñadores hicieron una versión más elegante, sensual y erótica en negro; y otra más vintage y lujosa bañada en oro de 20 quilates que solo se fabrica bajo demanda.

3. El vibrador para el Punto G más erógeno, GIGI™ 2, es ese aparatito con la punta aplanada y un rango de intensidad que dedica, desde leves toques placenteros hasta pulsos sobrecogedores, al cuestionado Punto G femenino. Que sí, existe y se encuentra en el anverso delantero de la vagina haciendo un arco con el dedo corazón, de ahí la curvatura de este vibrador, que consigue apuntar y masajear esa zona tan sensible y erógena de la vagina. Es tan discreto que se puede llevar siempre en el bolso, para cualquier vicisitud.

4. El conejito rampante más lujoso SORAYA Wave: este vibrador es de lo más interesante porque se basa en la propagación de las olas de la tecnología Wave Motion™ y hace un movimiento tipo “ven aquí” para estimular el clítoris por ambas caras externa e interna, y, simultáneamente, masajea el Punto G, balanceándose de arriba abajo. El orgasmo te llega como una ola tanto con el SORAYA Wave. Con silicona extra suave, totalmente sumergible y con un diseño artístico digno de una galería de arte, es la joya de la corona de LELO.

5. El masajeador de próstata que enganchó a los hombres: HUGO™ vino a confirmar con su éxito de ventas lo que adelantaban las encuestas de LELO, a saber, que “los hombres heterosexuales se están despojando de los clichés y avanzan en los placeres del masaje de próstata”. Lo que pasa es que este refinado vibrador anal va mucho más allá de ese punto erógeno masculino, pues no solo tonifica la parte exterior del perineo para mayor excitación, sino que también estimula los músculos internos y externos que intervienen en la erección del pene. Es sofisticado, elegante y manejable a distancia, para jugar en pareja con su control remoto.

