Las mentiras de Casado y Ayuso sobre la pandemia en Madrid

Pablo Casado: "La Comunidad de Madrid está ahora mismo tomando como referencia a su viceconsejero, que es el mayor experto en España en esta lucha epidemiológica"

Falso. Casado se refiere a Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad, que es un reputado internista: una especialidad que poco tiene que ver con la pandemia. Zapatero ha sido gerente de varios hospitales. Entre otros, el de Ifema: el escaparate de la propaganda de Ayuso. Pero no es un experto ni en Epidemiología ni en Salud Pública, que son las especialidades médicas que cuentan para esta situación.

Quien sí es experta en Salud Pública es la doctora Yolanda Fuentes: la directora general de Sanidad cuyas funciones en parte ha asumido Zapatero y que dimitió en mayo porque se negó a firmar el plan de desescalada temerario que impuso la Comunidad de Madrid.

Este domingo, la doctora Fuentes comparó la situación de Madrid con el hundimiento del Titanic.

Isabel Díaz Ayuso: "Manifesté mi discrepancia (en mayo) no porque yo quisiese pasar de fase, sino porque no me explicaban los criterios"

Falso. Los criterios eran claros y Madrid no los cumplía. Y basta con repasar la hemeroteca para ver qué pedía Ayuso en aquel momento. No es solo que exigiera el cambio de fase porque iban a "arruinar a Madrid". Es que Ayuso llegó a presentar una demanda ante el Tribunal Supremo acusando al Gobierno de mantener el confinamiento de manera ilegal.

"Yo soy la responsable de que esto salga bien o mal. Lo asumo y lo asumiré", decía en mayo Isabel Díaz Ayuso. Hoy se quiere desdecir.

Isabel Díaz Ayuso (y también Pablo Casado, casi con la misma frase literal): "Nueve de cada diez regiones más contagiadas de Europa son españolas. No es un problema sólo de la Comunidad de Madrid".

Siete de las diez ciudades con más casos de toda España están hoy en la Comunidad de Madrid. Y el resto de zonas afectadas sí están aplicando las medidas que Ayuso se niega a aprobar.







Pablo Casado: "Para estos que dicen que Isabel Díaz Ayuso no tiene experiencia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nunca tuvieron experiencia política antes de ser presidente del Gobierno de España y vicepresidente. Ayuso sí: fue casi dos años viceconsejera".

Falso. Ayuso fue nombrada viceconsejera de Justicia el 17 de septiembre de 2017 y cesada el 22 de mayo de 2018. Lo que Casado presenta como "casi dos años": fueron apenas ocho meses, hasta que su jefe directo, Ángel Garrido, firmó su fulgurante destitución.

Con el mismo criterio que aplica el presidente del PP –no tienes experiencia política si no has gestionado algún organismo público, aunque sea una viceconsejería durante ocho meses– la experiencia política de Pablo Casado es sencillamente nula.

Isabel Díaz Ayuso: "Si cuando Madrid tiene un problema, abre telediarios, espantamos a la inversión privada y los turistas".

Lo que espanta a los turistas no son los telediarios, que los extranjeros no ven. Son los datos horrendos de Madrid.

Ayuso: "Yo lo que sí sé es que esa unidad que manifestamos el lunes es la necesaria y que voy a volver a pedirle al Gobierno la misma del mismo consenso, esa misma foto de unidad".

La unidad duró los breves segundos de esa foto. En esa misma rueda de prensa, con Sánchez allí, Ayuso cargó duramente contra el Gobierno central.

Pablo Casado: "La Comunidad de Madrid, como todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, han intentado colaborar lealmente con el Gobierno".

Pusieron una demanda contra el Gobierno en el Supremo. Cabe preguntarse qué entiende Casado por "lealtad".

Isabel Díaz Ayuso: "Se desploman los ingresos hospitalarios por COVID en la última semana (-66%) y bajan también en las UCI (-11%). Invertimos la tendencia también durante el fin de semana: menos ingresos que hace siete días. Nuestra estrategia sanitaria funciona".

Falso. Madrid ha notificado este lunes 14.963 casos desde el viernes. Es el peor dato de un fin de semana en toda la segunda ola. Y en la última semana, han fallecido 304 personas, frente a 232 en la anterior.

Tampoco se ha reducido el número total de pacientes que necesitan asistencia médica, ni ha habido una caída en la cifra de nuevos hospitalizados. Lo que Ayuso presenta como un cambio de tendencia es otra cosa: la suma total ha crecido menos que hace dos semanas, porque el elevado número de nuevos hospitalizados se ha compensado con más personas dadas de alta. Es un pico de sierra en una curva que aún está fuera de control.

Isabel Díaz Ayuso: "No creo que un confinamiento cien por cien como el que propone el Gobierno sea la solución. Es muy fácil cerrarlo todo".

El Ministerio de Sanidad no ha planteado un confinamiento así. Pide rebajar el aforo de las terrazas al 50%, que los bares no sirvan en la barra y que todas estas medidas se extiendan a las demás zonas donde la incidencia acumulada de los últimos 14 días sea superior a 500 casos por 100.000 habitantes.

El ministro de Sanidad también ha lanzado una recomendación general: reducir los desplazamientos que no sean necesarios.

Cabe preguntarse cuál de todas estas medidas cree Ayuso que es "un confinamiento al cien por cien".

Isabel Díaz Ayuso: "Yo le pido al Gobierno que confíe en Madrid. Que ya estamos haciendo mucho, porque hay que recordar que estamos terminando un hospital en tiempo récord, que eso se dice pronto".

El problema no es de hospitales: es, entre otros, de personal. De poco sirve tener más camas si no hay sanitarios suficientes para atender las que hay.

Isabel Díaz Ayuso: "Madrid está haciendo todo lo que tiene en su mano con sus competencias".

Falso. Las competencias que tiene Madrid permiten medidas más drásticas, que ya adoptaron antes otras comunidades, y que Ayuso se niega a tomar.

Isabel Díaz Ayuso: "Quería haberlo visto yo (al Gobierno) en Cataluña durante todo el verano, cuando han estado en esas condiciones. O que les diga a los independentistas lo mismo en comarcas donde tienen los mismos porcentajes. Por tanto, no entiendo el motivo político que hay detrás de ese cambio".

Falso. Ninguna comunidad autónoma ha tenido en esta segunda ola la situación que tiene hoy Madrid. Y en Cataluña, con cifras inferiores, la Generalitat sí tomó medidas bastante más contundentes de las que asume hoy Ayuso, como ordenar el confinamiento domiciliario de Lleida o pedir que no salieran de sus casas a los vecinos de Girona o de l'Hospitalet.

Si la situación de Madrid está desbordada es, precisamente, porque Ayuso hace un mes que no ha querido aplicar lo que sí hicieron otras autonomías cuando la curva empezó a empeorar.



Cómo se compara la curva de cada provincia en casos por habitante Evolución del número de nuevos casos diarios por 100.000 habitantes en cada provincia. Los casos se muestran por fecha de inicio de síntomas o por fecha de diagnóstico. Haz clic para destacar cada provincia



Pablo Casado: "Si vemos la prensa internacional, vemos que París, Nueva York y Londres tienen una situación que empieza a hacerse similar a la de Madrid".

Falso. En Nueva York han detectado 30 nuevos casos por cada 100.000 durante la última semana. En Londres, 41. París está algo peor: 217.

En la Comunidad de Madrid, durante la última semana, fueron 399 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.

Pablo Casado: "En julio y agosto, sólo por Barajas, han entrado dos millones de personas que no son de Madrid"

Entre el 11 de mayo y el 24 de agosto se detectaron apenas 136 casos importados a Madrid que llegaran por el aeropuerto de Barajas. El número de contagios de este fin de semana supera en cien veces esta cantidad.

Nueva York tiene tres grandes aeropuertos, y no sufre la segunda ola que está teniendo Madrid.

Ayuso: "Nos estamos arruinando. No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades y por tanto tenemos que ir a fórmulas intermedias, creativas. Madrid no se puede cerrar".

Las "fórmulas intermedias creativas" que Ayuso plantea son lo que, en parte, nos han llevado hasta aquí. La presidenta de Madrid está planteando una dicotomía errónea: economía o salud. Es una falacia. La pandemia ha demostrado que, si no se acaba con el virus, la economía no mejorará.