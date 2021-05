1.893 sanitarios vascos, el 4,55% de la plantilla de Osakidetza, no se han vacunado contra la COVID-19 con grandes diferencias entre hospitales

El 4,55% de los profesionales del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en concreto 1.893 sanitarios de una plantilla total que se aproxima a las 42.000 personas, han rechazado la vacuna contra la COVID-19, según los datos facilitados en el Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en respuesta a una pregunta de la representante de EH Bildu Rebela Ubera. El Gobierno asegura no tener datos sobre el porcentaje de profesionales del ámbito educativo que se han negado a recibir la inmunización.

En el caso de la red sanitaria pública, cuya doble vuelta de vacunación ha terminado esta misma semana después de haberse iniciado allá por el 15 de enero, el mayor porcentaje de no vacunados se ha dado precisamente en el hospital en el que más casos se han registrado entre el personal, Santa Marina en Bilbao. Quienes no han recibido la protección son el 9,12%. Por encima de la media del 4,55% están también la OSI Uribe (con el hospital Alfredo Espinosa de Urduliz como centro de referencia y un 8,02% de 'noes') o la OSI que aglutina al hospital de Basurto (7,06%). Por el contrario, llama la atención que en la OSI Araba (que agrupa a los hospitales de Txagorritxu y de Santiago de Vitoria y a la mayoría de centros de salud de la provincia) solamente cinco sanitarios, el 0,08% de la plantilla, no se haya vacunado. Fue la puerta de entrada de la pandemia en Euskadi en febrero de 2020. También en Cruces los rechazos se han quedado en el 1,68%.

En cuanto a Educación, la consejera Sagardui solamente indica que de una población diana de 71.760 personas que incluye al personal docente y no docente de las redes pública, concertada y privada, así como del consorcio 'haurreskolak', el 75% ha recibido la primera dosis de AstraZeneca. Pero no se puede interpretar que el 25% se haya negado a recibir la vacuna porque los mayores de 55 años no fueron incluidos en un inicio en esa campaña. Además, "debido a que la citación ha sido mayoritariamente por vía web" y exige que quienes deseen vacunarse se apunten de manera proactiva, no se conocen ni los rechazos ni los motivos.

Por otro lado, Salud ha enviado también al Parlamento una actualización de los brotes que se han ido registrando cada mes. En febrero fueron 269 y generaron 2.219 casos positivos. Los focos -agrupaciones de tres o más casos de coronavirus- fueron 121 en centros educativos, 61 en el ámbito laboral, 51 de tipo mixto, 15 en residencias y otros centros sociosanitarios, 8 en centros sanitarios y, entre otros, 7 sociales (gimnasios, bares y otros locales).

