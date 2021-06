Un 30% de los trabajadores esenciales vascos que esperan la segunda dosis de Pfizer no acude a su cita

En el vacunódromo del hospital de Cruces, según contó una profesora a este periódico, le comunicaron minutos antes del pinchazo que no iban a abrir un vial de Pfizer para ponerle la segunda dosis porque el resto de personas citadas no habían acudido y quedaría suero desaprovechado, ya que de cada botellita salen seis vacunas. No es un caso aislado. Entre los profesionales considerados esenciales de menos de 60 que en su día recibieron AstraZeneca como primera dosis (ertzainas, docentes y otros) y que ahora se decantan por terminar el proceso con Pfizer, un 30% no está atendiendo la convocatoria, según datos ofrecidos este martes por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. En definitiva, aunque aún no hay datos completos, el grupo de AstraZeneca no está optando solamente entre dos opciones, seguir con el preparado de Oxford o cambiar a Pfizer, sino que hay una tercera fórmula de peso, que es directamente quedarse con la protección ofrecida por un único pinchazo.

Sagardui ha informado de estos casos en su comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno, en la que ha anunciado también que este miércoles Euskadi activará una primera versión del denominado "pasaporte verde", que no es un certificado médico pero sí una herramienta para viajar este verano al menos en Europa. La versión definitiva tiene que estar lista el 1 de julio. Por el momento, en la web de Osakidetza se ofrecerá un código QR descargable con datos del estado de la vacunación y si ha pasado o no la COVID-19. Faltaría incorporar los posibles resultados de pruebas diagnósticas que también permiten desplazamientos, como un test de antígenos negativos en las 48 horas previas o una PCR en las 72 horas previas. No obstante, como ésas hay que encargarlas en un laboratorio privado -la Sanidad pública no va a costear estos análisis por motivos de ocio o particulares- queda interconectar esas bases de datos. Por el momento, habrá que utilizar el DNI electrónico o las claves de Izenpe, pero Sagardui ha confiado en tener la herramienta de la manera "más accesible posible" en el futuro.

La consejera ha vuelto a destacar los avances en la campaña de vacunación, con un 34% de los 'vacunables' con la pauta completa ya recibida. Esta semana se prevé mantener el ritmo intenso de jornadas anteriores, ya que llegan 6.700 unidades de Janssen -que es monodosis-, 14.400 de Moderna y 112.300 de Pfizer, un 12%, menos que hace siete días y repartidas en dos tandas. Con AstraZeneca no hay previsión de nuevas remesas. Sí ha dejado claro Sagardui que no se prevé, al menos de momento, habilitar la posibilidad de vacunar en Euskadi a turistas a quienes les toque estando de vacaciones o, al revés, que vascos de viaje puedan hacerlo en su destino. También ha criticado que se plantee la vacunación de la selección española masculina de fútbol al margen de las estrategias generales de vacunación y de las prioridades de edad.

