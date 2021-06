Cuando te cancelan la cita al llegar al vacunódromo: "No vamos a abrir un vial solamente para una persona"

"No vamos a abrir un vial solamente para una persona". Ése fue el escueto mensaje que recibió una profesora en el centro de vacunación del hospital de Cruces este domingo unos minutos antes de su cita para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, en su caso Pfizer tras haber tenido una primera de AstraZeneca. Tras pedir más información, a la afectada le dijeron que otras citas a la misma hora habían sido anuladas de manera repentina y que no iban a preparar un vial exclusivamente para una dosis, ya que de cada uno de ellos salen seis pinchazos que han de ser administrados en un tiempo relativamente corto por sus dificultades de conservación.

Atónita, esta mujer ha tratado de pedir explicaciones, ya que su cita era a mediodía y no comprende cómo no le era posible a una organización como Osakidetza localizar a seis personas en una tarde para que no se perdieran las vacunas. Este fin de semana estaban llamadas en toda Euskadi unas 70.000 personas. Lo intentó en el vacunódromo y en el teléfono de información del Servicio Vasco de Salud, pero con la misma tuvo que volver a casa sin vacuna. Este lunes por la mañana todavía desconocía qué podía ocurrir con su caso, si bien el Departamento de Salud ha explicado ya por la tarde a este periódico que consultará lo ocurrido con los responsables del 'vacunódromo' de Cruces y que esta mujer volverá a ser citada para que pueda finalizar su proceso de inmunización a la mayor brevedad.

¿Cómo se manejan las vacunas de Pfizer? "Estas vacunas en sus bandejas se almacenan inicialmente en un almacén central de Bexen Medical [en Hernani] y se mantienen ultracongeladas entre -60 grados y -80 grados e un máximo de seis meses. La distribución a los almacenes descentralizados en cada OSI se realiza mediante transporte refrigerado [...]. Permanecen descongeladas pero no diluidas (entre 2 y 8 grados) un máximo de cinco días. Para su administración, la vacuna debe estar 3 horas a temperatura entre 2 y 8 grados o 30 minutos a temperatura ambiente, máximo 25 grados". Y después toca la administración: "Es necesario diluir la vacuna suministrada por la empresa con suero fisiológico al 0,9%. Cada vial multidosis, que contiene 0,45 ml, debe diluirse con una ampolla de 10 ml de suero fisiológico al 0,9% de un solo uso, utilizando solo 1,8 ml. La dilución debe hacerse a temperatura ambiente (máximo 25 grados), máximo 6 horas". Además, hay que "mover diez veces suavemente el vial descongelado" antes de esa operación y nuevamente después de la mezcla.

Este periódico también publicó que Euskadi dispone de un protocolo para evitar la "inaceptable" situación de que se pierdan viales o que, como ocurrió en el arranque del proceso, se destinen a personas fuera de la población diana. Se disponen de listas de rescate para cubrir posibles huecos. No obstante, lo habitual es que estas búsquedas de emergencia se hagan a última hora de la noche, cuando se cierran los puntos de vacunación.

