El Ayuntamiento de Zalla honrará con una placa a Joaquín Beltrán, el trabajador desaparecido para siempre en el derrumbe Zaldibar

El Ayuntamiento de Zalla instalará una placa en memoria de Joaquín Beltrán, el trabajador fallecido en el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) cuyos restos no se han recuperado tras concluir sin éxito el operativo de búsqueda después de 15 meses de la tragedia.

En el derrumbamiento del vertedero Zaldibar, ocurrido el 6 de febrero de 2020, también falleció su compañero, Alberto Sololuce, cuyos restos fueron localizados en agosto del pasado año. La búsqueda del cuerpo de Beltrán se dio por finalizada el pasado mayo, tras 15 meses sin éxito.

"Desde hace unos días ya no esperamos a Joaquín. No le esperamos, pero tampoco vamos a llevar flores a ningún vertedero. No podemos. Nos negamos, siempre lo hemos dicho. Además, no tiene sentido, no hace falta. Joaquín no está allí. Ya no. En Zaldibar han quedado sepultadas muchas cosas, pero no Joaquín", decía su cuñada Marta Álvarez en un conmovedor discurso en nombre y en compañía del resto de la familia Beltrán al conocer la noticia de que no recuperarán los restos del trabajador.

El 22 de septiembre, a las 19.30h, coincidiendo con su cumpleaños, se destapará en la Plaza Euskadi de Zalla una placa en memoria de Joaquín Beltran.



El Ayuntamiento de #Zalla anima a la ciudadanía a acudir al acto para arropar a la familia de Joaquín. pic.twitter.com/tHJrcRnJgq — Zalla Info (@zallainfo) 20 de septiembre de 2021

Este miércoles 22, de septiembre, ha sido el día escogido para destapar la placa en su honor. La razón, es que se trata del día que Joaquín Beltrán hubiera cumplido 53 años. El Ayuntamiento de su localidad ha realizado un llamamiento para que todos los vecinos acudan al acto, que tendrá lugar a las 19.30 en la Plaza Euskadi, escenario de todas las movilizaciones sobre el vertedero de Zaldibar que se han llevado a cabo en el municipio. En un comunicado recogido por Europa Press, el Consistorio ha destacado la importancia de "arropar" a la familia de Joaquín Beltrán en estos momentos.