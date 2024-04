Bajos salarios, jornadas “eternas” y hasta una agresión sexual: el día a día de los conductores de Uber de Bizkaia en huelga

Este lunes los cerca de 80 conductores de Uber en Bizkaia han comenzado la primera de las tres jornadas de huelga que han convocado para mejorar sus condiciones laborales debido a que tras el vencimiento del convenio el 31 de diciembre de 2023, “la negociación está bloqueada”. “Llevamos un año realizando reuniones con la empresa para solucionar problemas del día a día de esta plantilla y reivindicar un aumento del salario, que se computen como jornada las horas reales de trabajo, poder solicitar las vacaciones según necesiten, cambiar las nóminas para que sean más entendibles, mayor seguridad en los vehículos, tanto para el personal como para los usuarios y usuarias, poder aparcar sus coches en las instalaciones de la empresa y fijar pluses de nocturnidad y festivos”, explica Itziar Larrazabal, portavoz del sindicato ELA, que asegura que el seguimiento de la huelga ha sido “amplio”.

La plantilla de Uber Bizkaia está compuesta en su mayoría por hombres de distintas nacionalidades, aunque cuentan con algunas mujeres que, como Macarena, consideran que el trabajo de conductora es “positivo para la conciliación” laboral y familiar siempre y cuando “las condiciones sean dignas”. “El trabajo está bien, aunque cumples ocho horas o más y cobras como si trabajases mucho menos. Juegan con el dinero de la gente y es algo que hacen en todas las ciudades. Manejan nuestro dinero para su beneficio y se llevan un porcentaje muy elevado de nuestro trabajo”, reconoce en una entrevista con este periódico.

En el año y medio que lleva trabajando en Uber en Bilbao, después de haber sido monitora de submarinismo, de equitación, de pilates y auxiliar veterinaria, Macarena confiesa haber sufrido “al menos dos situaciones de agresión sexual o discriminación”. “Una de las situaciones fue bastante desagradable, pero Uber se portó bien conmigo. El riesgo es real y no estamos protegidas para nada. Lo que me pasó fue que estaba en Bilbao, recogí a unos daneses que trabajaban en un barco, habían desembarcado después de cuatro meses, iban bebidos y los tenía que llevar al puerto. Uno de ellos me agarró por detrás, me abrazó e intentó besarme. Reaccioné, le pegué y me fui, pero es algo muy habitual”, lamenta.

Sobre sus condiciones laborales, la mujer critica que “no las han recibido por escrito”. “Nosotros trabajamos ocho horas, supuestamente tenemos que descansar media hora cada seis, pero jamás nos ha llegado nada por escrito. Tampoco nos delimitan ninguna zona de trabajo por escrito y nos descuentan parte del salario si nos salimos de esa supuesta zona que tenemos y que no sabemos cuál es. La realidad es que es el único trabajo que me permite trabajar ocho horas seguidas y pasar la tarde con mis hijas. Por eso estoy aquí, porque quiero seguir trabajando”, asegura.

La empresa intenta penalizarte al máximo para pagarte lo menos posible. Lo hacen en Uber, pero también en otras plataformas similares Andoni — Trabajador de Uber Bizkaia

Al igual que el de Macarena, el día a día de Andoni como conductor de Uber supone tener que estar conectado ocho horas al teléfono móvil y no saber exactamente qué salario va a recibir por ello. “La empresa intenta penalizarte al máximo para pagarte lo menos posible. Lo hacen en Uber, pero también en otras plataformas similares. Además, hay clientes que no te pagan y, cuando ocurre, la empresa te da largas y tienes que cubrir tú los costes del trayecto. Las nóminas son difíciles de entender, pides explicaciones y no te las dan”, explica este trabajador.

En su caso, recuerda una situación en la que se sintió “desamparado” por parte de la empresa. “Fue un viaje a Barcelona desde el aeropuerto de Bilbao. El viajero pagó, pero una vez llegué allí la empresa se desentendió de todo. No me quiso pagar el alojamiento ni las dietas. Me pedían que volviera directamente aunque fuera de noche y necesitara descansar. Como lógicamente no es algo habitual y todos los días no te mandan a Barcelona, no tenían contempladas este tipo de situaciones, así que tuve que asumirlo yo todo”, reconoce.

En Bizkaia ser conductor de Uber es un trabajo que está muy racializado y tienen que aguantar jornadas eternas por un salario precario Alan Galarreta — Presidente del comité de empresa de ELA de Ares Capital

En comparación con el resto de comunidades autónomas, los trabajadores de Bizkaia aseguran que están “por debajo” en cuanto a condiciones salariales. “Vivimos en Bilbao, una de las ciudades más caras de España. Respecto a Madrid, por ejemplo, nosotros tenemos las pagas prorrateadas, mientras que ellos tienen pagas reales, además de paga extra de Navidad y verano. Además, en Bizkaia es un trabajo que está muy racializado y tienen que aguantar jornadas eternas por un salario precario. Tenemos compañeros de Latinoamérica, África y todas las partes del mundo. Es una empresa intercultural. Ese no es el problema, el problema es que no nos alcanza con este salario para vivir”, lamenta Alan Galarreta, presidente del comité por ELA de la empresa Ares Capital, una de las compañías por las que la plataforma Uber opera en Bizkaia.

Fuentes de Uber España explican a elDiario.es/Euskadi que la plataforma trabaja con distintas empresas que gestionan a los trabajadores de cada provincia. En este caso, los trabajadores en huelga pertenecen a la empresa Ares Capital, que a su vez forma parte de Moove Cars, que controla cerca de una de cada cuatro licencias VTC que hay en circulación en España. “Son ellas quienes están acordando las condiciones de los trabajadores, nosotros no hacemos comentarios sobre las huelgas ni cuestiones laborales”, concluye Fernández.

Desde Moove Cars detallan que la empresa “en todo momento se ha sentado a negociar y a hablar de todos los temas que la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) ha considerado”. “La negociación del convenio se está llevando a cabo con normalidad y, por el momento, la mesa sigue abierta y trabajando en llegar a un acuerdo”, explican a este periódico.

Un botón de emergencia y un call center ante agresiones sexuales

Además de las preguntas relativas a la huelga y la renovación del convenio en Bizkaia, este periódico ha planteado preguntas sobre los protocolos en caso de agresión sexual de usuarios a conductoras. “En estos casos, disponemos de un call center 24 horas al que pueden llamar y un canal ético en el que gestionamos estas cuestiones y atendemos a la mayor brevedad posible”, explican. Preguntados por el porcentaje de este tipo de agresiones que suceden, señalan que “no disponen de ese dato”. “Muchas veces son las propias trabajadoras las que no informan de los sucesos por lo complicado que suele ser. Otras, son ellas mismas las que hacen frente a los hombres que quieren un acercamiento no consentido. De todas formas son datos confidenciales de la empresa”, reconocen desde Moove Cars, que aseguran que realizan encuentros entre mujeres del sector para tratar estos temas.

Desde Uber recalcan que “se comprometen a ayudar a combatir la violencia de género en la plataforma y en las comunidades donde operan”. “Nos esforzamos por asociarnos con personas expertas y defensoras a nivel mundial para crear conciencia, ofrecer información y recursos y diseñar productos y políticas innovadoras que empoderen a nuestra comunidad de usuarios”, destacan.

En la propia aplicación existe un “botón de emergencias ”para conectar a personas usuarias y socias conductoras de la App con su número de emergencia local de forma rápida y sencilla. En la app se muestran los detalles del viaje y la ubicación para compartirlos rápidamente con los servicios de emergencia“. Además, existe la posibilidad de que amigos o familiares sigan el viaje realizado en tiempo real para que ”se sientan más seguros“ y realizan una ”verificación de usuarios“ con la que ”realizan controles y medidas de seguridad que ayudan a promover viajes confiables y a crear comunidades más seguras para las socias conductoras de la App“.