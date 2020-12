Un ejercicio de país

El coronavirus nos ha conducido a una triple crisis: sanitaria, económica y social. Su coste en vidas humanas está siendo desgarrador y sus daños al tejido económico y social, terribles. El virus nos ha cambiado la vida y la crisis nos ha de llevar a cambiar y replantear también las prioridades que deben guiar nuestro futuro como sociedad y como país. Son tiempos de cambio, de transformación. Hasta los más recalcitrantes defensores de la ortodoxia liberal vuelven ahora su mirada hacia los estados y las administraciones públicas para que, ante la incapacidad del mercado, intervengan y recompongan la incertidumbre desatada en todas las esferas de la vida. Su cambio de registro resulta casi enternecedor para quienes nos reivindicamos de izquierdas.

Los fondos europeos, el programa Next Generation de la UE, atienden a esas claves precisamente. Estamos ante un proceso que va a marcar el destino de Europa y, por lo tanto, el de Euskal Herria. El objetivo no es, no puede serlo, volver a la situación previa a la pandemia. El Covid ha hecho aflorar un cúmulo de problemas de calado que se han venido gestando durante años y ahora han emergido con toda crudeza hasta situarnos ante una disyuntiva clara: transformación o colapso.

El destino que les demos a esos fondos extraordinarios va a definir dónde y cómo queremos ver a este país de aquí a 10 años. Es un debate estratégico porque el camino que cojamos va a condicionar nuestro modelo de desarrollo para la próxima década. Es un debate que trasciende al actual Gobierno PNV-PSE porque los efectos de las decisiones que se tomen ahora van a ir mucho más allá de lo que es un mandato coyuntural de cuatro años. Por eso es clave superar la perspectiva cortoplacista que implica actuar en clave de Gobierno y, frente a esa tentación, actuar en clave de país.

La nuestra es una aportación en positivo, pensando como país; la clave ahora es que en el Gobierno vasco haya voluntad de trabajar en auzolan

Los fondos europeos exigen un ejercicio de país que incluya a las instituciones y a los principales agentes políticos, sociales y económicos, que permita compartir propuestas y reflexiones, contrastarlas y debatirlas y, desde la corresponsabilidad, consensuar las prioridades y los proyectos estratégicos a financiar con cargo a esos fondos.

Ese ejercicio de país no ha sido posible hasta ahora porque PNV y PSE han despreciado por sistema la opción del trabajo en común. Sin embargo, estamos a tiempo. El próximo día 29 el Gobierno vasco enviará al español la lista de los proyectos para los que solicita esa financiación extraordinaria, pero el proceso aún será largo y será clave actuar como pueblo para defender los intereses y las prioridades de este país, sea en Madrid, sea en Bruselas.

En EH Bildu hemos elaborado una propuesta, un listado de 32 proyectos estratégicos que nacen de la colaboración y el contraste con los diferentes niveles institucionales (ayuntamientos especialmente) y con múltiples agentes sociales y económicos, un ejercicio de país en definitiva que plantea unos principios rectores claros para la elección y el desarrollo de esos proyectos (liderazgo público, mirada feminista, sostenibilidad y empleo de calidad), agrupados todos ellos en torno a tres ejes: transición ecológica, transición digital y resiliencia social y económica.

La nuestra es una aportación en positivo, pensando como país; la clave ahora es que en el Gobierno vasco haya voluntad de trabajar en auzolan habilitando un espacio donde podamos contrastar nuestra propuesta y también las que puedan hacer los demás agentes políticos, sociales y económicos, donde podamos debatir y acordar entre todas y todos las líneas estratégicas del país para los próximos años.