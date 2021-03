La sardinita en la piscina olímpica

Entiendo que la noticia del acuerdo de Euskaltel no guste. Se tiene miedo a lo desconocido y al hecho de que una empresa emblemática vasca se diluya en el océano de los intereses de los fondos buitres. Es lógico que se piense así si algunas de las operaciones anteriores han carecido de acierto y sí de mucha opacidad beneficiando a unos pocos. Lo que no es creíble es la artillería pesada de la Izquierda Abertzale que desde el minuto cero critica el acuerdo empresarial. Pues de un acuerdo empresarial se trata en una sociedad de libre mercado. ¿O no? Ya sabemos que hágase lo que se haga, lo criticarán.

La inquietud nace sobre su futuro a seis años. Sin embargo, nos dicen los acordantes que permitirá acelerar inversiones en las infraestructuras necesarias en el contexto actual que redundará en beneficio de los consumidores vascos manteniendo el nombre, la marca, el empleo y sus señas de identidad. Se trata de una OPA amistosa y el Gobierno vasco apuesta por analizar el hecho como una apuesta para reforzar el músculo de una telefonía que no hace tornillos sino que se dedica a la comunicación. Y ésta, guste o no, está globalizada.

Recuerdo cómo nació Euskaltel. Estuve en el parto en 1996. El PP requería nuestros votos para la investidura de Aznar y la creación de Euskaltel era una de nuestras condiciones. El PP no quería. Telefónica había perdido el monopolio y no deseaba que entre vascos y catalanes el gran elefante se quedara sin trompa y sin orejas. Juan José Ibarretxe negoció sus aspectos técnicos hasta el último segundo. Ya habíamos decidido abstenernos, pero el acuerdo se logró con la última campana. Al día siguiente fui con Xabier Arzalluz a la sede del PP, Génova 13. Arzalluz quería la firma de Aznar, pero éste no quería. El tema de Euskaltel le ardía. ”No confiáis en la palabra de vasco”, nos dijo. Y puso su mano sobre una carpetilla verde donde estaba el acuerdo que se iba a hacer público sin el punto dedicado a Euskaltel. "Si lo hacemos público, CIU nos pide lo mismo y son ellos los que garantizan la legislatura. Vosotros los vascos sois cuatro gatos y lo podemos acordar. Se puede apostar porque tengáis una telefónica propia, pero no Catalunya. Son siete millones y Telefónica se nos va al garete”, dijo.

Así nació Euskaltel en tiempos en los que la Izquierda Abertzale seguía apoyando a ETA y nosotros, como siempre, haciendo política en Madrid en beneficio de todos los vascos. Y no dejamos de recordar lo que supuso el equipo ciclista en el Tour de Francia. Habíamos acertado. Ante eso, los grandes prebostes de la Izquierda Abertzale la hicieron suya. No nos llama la atención ahora la devoción con Euskaltel en unos partidos que nos decían que no había que ir a Madrid ni a heredar. Su crítica, por tanto, tiene la credibilidad de una organización que, como hemos visto en pandemia, están contra todo en lo que no estén ellos. Siguen sin saber actuar en democracia y sin aceptar las reglas del juego de una sociedad no tutelada.

En resumen: tuvimos Euskaltel porque somos pocos. En Euskadi no hay masa crítica suficiente y quizás este acuerdo permita a la sardinita, sin dejar de serlo, que salga del Bidasoa y pueda nadar en otros ríos. ¿El futuro? Habrá que estar muy vigilantes para que sus señas de identidad y sus puestos de trabajo no desaparezcan. Y a seguir aguantando las críticas de los que solo negocian en Madrid la situación de los presos. De sus presos. Entre Arnaldo Otegi y el Gobierno vasco, me quedo con el Gobierno vasco. Soy un sentimental informado.