Un brote en una residencia de Bilbao afecta a no vacunados y motiva las dos primeras hospitalizaciones en semanas en Euskadi

En Euskadi la campaña de vacunación contra la COVID-19 alcanza a más del 95% de los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores. Ello ha llevado a la práctica desaparición de los positivos y al fin de las muertes después de un año en el que los decesos totales fueron más de 1.000, un cuarto de los fallecimientos totales ocurridos en la pandemia. Desde entonces han aparecido algunos focos aislados, el mayor de 24 casos en la residencia San Juan de Segura, que todavía sigue activo, pero los infectados no han desarrollado síntomas. La excepción se ha conocido en los últimos días en el centro Gazteluondo de Bilbao, en el que dos de los seis contagiados, que no estaban vacunados, han tenido que ser hospitalizados.

Según informa la Diputación de Bizkaia, en los últimos días han aparecido dos brotes en residencias de ese territorio. Son dos los casos confirmados en Bidearte de Getxo, ambos asintomáticos, y el foco de Gazteluondo. Éste ha sido localizado en una unidad convivencial de una sola planta, ya que un cribado entre el resto de residentes (110) y empleados (88) no ha revelado más casos. Son seis personas con COVID-19 y dos de ellas no estaban protegidas con la doble dosis de Pfizer. No se habían producido derivaciones a hospitales en las residencias vascas en muchas semanas.

En este territorio también hay doce gerocultores contagiados y 31 más en cuarentena como contactos estrechos de posibles casos. Con carácter preventivo, Bizkaia ha optado por realizar pruebas PCR entre los alrededor de 800 trabajadores de residencias que decidieron no vacunarse. Las pruebas se realizarán este lunes y este martes en el centro sociosanitario Birjinetxe de Bilbao y este martes en Elkartegi, en Durango. La Diputación entiende que hay un alto nivel de "transmisión comunitaria" en Euskadi en las últimas jornadas y que hay que seguir "evitando la entrada del virus en las residencias". Los casos activos entre mayores de las residencias vascas son 33: los 24 de San Juan de Segura, 6 de Gazteluondo en Bilbao, 2 en Bidearte de Getxo y un extraño caso en Zadorra de Vitoria, el de una persona ya vacunada y que ya había pasado el coronavirus.

