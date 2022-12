El Centro de Transfusiones, otro frente de Osakidetza que sigue abierto

El conflicto en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos sigue abierto. Después de cuatro jornadas de huelga que los trabajadores califican de éxito, “pese a la dureza de los servicios mínimos” en este centro que se considera esencial, no hay ningún avance en la negociación, ni se ha producido ningún movimiento por parte de la dirección de Osakidetza, por lo que los sindicatos han finalizado las jornadas de paro anunciando que seguirán movilizándose si no encuentran respuesta a sus reivindicaciones. Es decir, este frente sigue formando parte de los muchos que mantiene abiertos Osakidetza y que están complicando el fin de año para la consejera Gotzone Sagardui, también en el Parlamento Vasco. De hecho, EH Bildu, con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, quería que se habilitara el mes de enero para que se sustanciaran más comparecencias sobre la crisis en la OSI Donostialdea.

Los sindicatos convocantes, ELA, Satse, LAB, SME, UGT y CCOO, aseguran que la huelga de la plantilla del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos ha sido “un clamor para que el Departamento de Salud, Osakidetza y la Dirección del Centro Vasco recapaciten”. “No pararemos de movilizarnos hasta que se solucione el conflicto”, avanzan, aunque no han querido concretar en qué consistirán las futuras movilizaciones o si se convocarán más huelgas como la que se ha desarrollado a lo largo de esta semana y que ha coincidido con un periodo convulso para el departamento de Salud con la crisis de los jefes de servicio del Hospital Donostia o la revuelta contra el traslado de cirugía del Hospital de Basurto a Cruces.

Este centro es el que garantiza el abastecimiento de sangre y tejidos en Euskadi. Es decir, como recuerdan los sindicatos, “gracias a sus trabajadores todos los hospitales, profesionales sanitarios y pacientes, disponen de sangre para transfundir, tejidos que implantar y hemoderivados con los que tratar patologías”. Sin embargo, aseguran estar discriminados respecto a otros trabajadores de Osakidetza. En concreto, los 168 trabajadores, repartidos en dos centros, uno en Álava y otro en Bizkaia, entre los que hay personal de enfermería, técnicos de laboratorio, administrativos o conductores, se quedan fuera del cobro de complemento de un 4% sobre sus salarios que perciben el resto del personal que desarrolla su trabajo en hospitales, pese a que sus tareas están en relación directa con la red de hospitales vascos - de hecho muchos trabajan físicamente en el Hospital de Usansolo y Osakidetza sí ha hecho extensivo este complemento salarial a otros colectivos, señalan.

Aseguran que siguen sin conocer por qué se les niega ese complemento: “Solo está en la cabeza de Osakidetza por qué no quiere abonarlo”, insisten, y afirman que para Osakidetza “no supone mucha cantidad dineraria”. De hecho, recuerdan que Osakidetza llegó a plantearles una propuesta en el mes de abril de año pasado, que finalmente retiró de manera unilateral. “Desde entonces se ha negado a hablar del asunto”, señalan. Los sindicatos recuerdan que el pasado 7 de diciembre, se intentó “una vez más” por parte de la representación de la plantilla “encauzar y negociar la solución a la discriminación salarial que sufre el colectivo”, esta vez directamente con la dirección del Departamento de Salud y la Consejera Gotzone Sagardui, sin conseguirlo. Durante la huelga la Dirección del Centro Vasco de Transfusión citó a los sindicatos, pero las centrales exigieron la presentación de propuestas concretas por parte de Osakidetza y se “ha vuelto a dar la espalda a la plantilla”. “Ni el departamento ni Osakidetza están por la labor de abordar la vía del diálogo y se mantienen en la vía de la imposición”, denuncian.

No se trata de un conflicto nuevo. Llevan dos años reclamando este pago adicional a su sueldo y el año pasado se convocaron ya varias jornadas de paro, que según denuncian, tiene los efectos muy reducidos por los férreos servicios mínimos que se les aplican al tratarse de un servicio “esencial”. De hecho, en esta última tanda de huelgas, denuncian que se han establecidos servicios mínimos del 100% para algunos trabajadores como es el caso de área de donación, la que presta servicio a través de los autobuses de donación de sangre a pie de calle, aunque entre las Técnicos de Laboratorio y Enfermería, el seguimiento ha sido superior al 75%. “Esperemos que haya acercamiento porque hasta ahora no vemos por parte de Osakidetza ningún interés en negociar”, dicen. “Osakidetza tiene muchos conflictos abiertos y parece que no da respuesta a ninguno”, aseguran.