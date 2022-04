EH Bildu y Urkullu piden explicaciones “urgentes” a Sánchez por el espionaje a independentistas

EH Bildu pedirá al presidente Pedro Sánchez y a los responsables de Seguridad e Inteligencia del Gobierno que comparezcan en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones “lo antes posible” sobre políticos independentistas espiados presuntamente por el software Pegasus, entre los que se hallan el secretario general de la coalición, Arnaldo Otegi, y el diputado Jon Iñarritu. Mientras, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado estos hechos como “un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías” y también ha pedido explicaciones “urgentes” al Gobierno.

Entrevistado en Radio Euskadi, el diputado Iñarritu ha afirmado que se está “ante el mayor ataque de espionaje político que se ha realizado en la Unión Europea con este instrumento informático”. Por ello, ha anunciado que, en próximas horas, registrarán “todo tipo de iniciativas para que los responsables de Seguridad e Inteligencia del Gobierno, así como el propio Pedro Sánchez, comparezcan en el Congreso y den explicaciones lo antes posible”, informa Europa Press.

A su juicio, se trata de “un escándalo con mayúsculas que no tiene un pase”. “El Gobierno debe aclarar cuanto antes cuál ha sido su papel en este caso. El objetivo final del espionaje es obtener información política. Hasta ahora conocíamos el caso de Hungría y Polonia que no destacan precisamente por defender los derechos y libertades de la ciudadanía. El Estado español se ha sumado a ellos con el 'Guinness récord' en espionaje”, ha criticado. Iñarritu ha apuntado que este programa “solo se vende a Estados, y la totalidad de personas espiadas son representantes políticos de Cataluña y Euskal Herria”. “¿Qué otro Estado podría tener interés?. Si no hubiera sido España, rápidamente habrían salido a decir que van a investigar este ataque contra representantes públicos y autoridades”, ha indicado. Tras asegurar que nadie se ha puesto en contacto con él, cree que “el Estado está intentando escurrir el bulto diciendo que no saben nada”. “Es obvio que el Estado está detrás de este ataque masivo”, ha concluido.

Por otro lado, Urkullu se ha referido en sus redes sociales a unos hechos que ha calificado “de extrema gravedad”. “Estos hechos, que se pudieron producir entre los años 2017 y 2020, merecen una explicación urgente por parte del Gobierno español”, ha escrito. “Estas revelaciones, de ser ciertas, constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político. Por lo tanto, es necesaria una clarificación transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de derecho. Espiar a quien piensa de forma diferente, que es lo que revelan las informaciones publicadas, constituye un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías”, ha apostillado.