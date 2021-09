EH Bildu reclama a Osakidetza que no niegue el acceso al empleo a trabajadores extracomunitarios

EH Bildu ha presentado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley en la que reclama que Osakidetza "deje de discriminar a los trabajadores por su origen". La coalición ha recordado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el sindicato ESK ha denunciado recientemente que Osakidetza ha comunicado a su personal eventual extracomunitario "que no volverá a ser contratado precisamente por no tener nacionalidad europea".

EH Bildu ha subrayado que "es inaceptable discriminar a los trabajadores por su origen". Por ese motivo, la propuesta registrada por la coalición insta al Gobierno vasco a presentar un proyecto de ley "para no negar a nadie el acceso al empleo en Osakidetza por su origen".

La parlamentaria Rebeka Ubera ha explicado que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público "permite anular el requisito de la nacionalidad en las contrataciones públicas cuando así lo requiera el interés general". A su juicio, es "evidente" que Osakidetza tiene "grandes necesidades en materia de personal". EH Bildu apela a este "soporte legal" para "acabar con la discriminación basada en la nacionalidad".

Asimismo, la coalición solicita al Ejecutivo que mientras elabora la ley, mantenga en las bolsas de trabajo a todas las personas que hasta ahora han prestado sus servicios en Osakidetza, incluidas las extracomunitarias, y que "identifique y corrija cualquier discriminación por razón de origen" en el resto de sus departamentos.