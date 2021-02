Ayudas para mejorar la eficiencia energética de tu vivienda y ahorrar en tu factura de luz y gas

¿Alguna vez te has parado a pensar la cantidad de dinero que estás tirando por la ventana sólo porque tu vivienda no reúne unas buenas condiciones de eficiencia energética? Según diversos estudios, el gasto medio anual de una casa que no está preparada para un ahorro energético o no dispone de los materiales aislantes adecuados es de 1.000 euros, mientras que una vivienda energéticamente rehabilitada tiene un gasto medio anual de 200 euros.

La rehabilitación energética de una vivienda comprende todo un conjunto de acciones, algunas de ellas muy sencillas y baratas, que se pueden llevar a cabo para aumentar su eficiencia. Al realizarla no sólo se logra reducir los costes en la factura eléctrica o de gas, sino que también se realiza un consumo de energía de una manera mucho más responsable y sostenible, y se emite una cantidad menor de CO2, contribuyendo de esta forma al cuidado del medioambiente. Además, y no menos importante, con una rehabilitación energética la vivienda adquiere más valor y mejora la calidad de vida de sus residentes.

Recomendaciones tan sencillas como utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, rehabilitar la caldera, instalar rellenos de aislamiento o beneficiarse del sistema de energía renovable más popular en la actualidad, los paneles solares, son algunas de las medidas para que tu vivienda sea más eficiente y contribuya a mundo más sostenible.

En su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente, BBVA ha formalizado un protocolo de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para impulsar la transición energética de los edificios de España. Gracias a esta colaboración, BBVA canaliza los fondos que el IDAE pone disposición de las comunidades de propietarios y completa la financiación necesaria.

El objetivo de este acuerdo entre BBVA y el IDAE es apoyar, en el marco del nuevo Programa de Ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes (PREE), la disminución del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el parque de edificios españoles. Según diversos estudios, través de medidas como esas se obtiene una reducción del consumo energético de entre el 15 y el 75% y una disminución de emisiones de CO2 de entre el 10% y el 35%.

BBVA es el primer gran banco español en adherirse a este proyecto, cuyo objetivo principal es rehabilitar 1,2 millones de viviendas para 2030. Hasta la fecha, tan solo un 0.3% de los edificios existentes en España han realizado intervenciones para aumentar la eficiencia energética. El acuerdo conlleva la promoción de medidas encaminadas a favorecer el diseño, la implantación, la información y la comunicación de soluciones que permitan financiar actuaciones de rehabilitación energéticas de edificios. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, coordinará y hará el seguimiento de dichas ayudas, gestionadas por las Comunidades y Ciudades Autónomas, beneficiarias directas de las mismas.

"Este protocolo refuerza aún más si cabe nuestro compromiso de acompañar y ayudar a clientes y no clientes en su transición energética hacia un mundo más sostenible y eficiente”, afirma Jaime Yrazusta, responsable de Eficiencia Energética en clientes particulares de BBVA en España, quien recuerda que “son múltiples los servicios y productos que desde BBVA ofrecemos ya a nuestros clientes".

BBVA, también con las empresas en el ahorro energético

La colaboración de BBVA con el IDAE en la canalización y financiación de ayudas se suma a la que la entidad bancaria firmó en octubre de 2020 con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) para ayudar a las empresas en la adopción de medidas de ahorro energético y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el parque inmobiliario español cuenta con alrededor de 26 millones de viviendas construidas, con un consumo total, según el IDAE, del 30% de la energía final. Sin embargo, más de 14 millones de los domicilios tienen deficiencias graves en lo que a su eficiencia energética se refiere. Estos datos reflejan el valor de adaptar medidas energéticas que potencien el ahorro e incorporen energías renovables para avanzar hacia un sistema más sostenible.

Conviene no olvidar tampoco que desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio presentar el certificado de eficiencia energética para la venta y alquiler de inmuebles, tanto de edificios nuevos como antiguos, en el momento de ofertar o publicitar su venta o alquiler.