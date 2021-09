Euskadi llega al arranque del curso con el 26% de los estudiantes de Secundaria ya vacunados y otros tantos sin ninguna dosis

El 73,89% de la población vasca tiene ya la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, según el más reciente boletín de datos de Osakidetza. Son 1.609.474 personas ya las que ese hallan totalmente inmunizadas, más del 80% de los considerados vacunables. Sin embargo, entre los adolescentes de 12 a 15 años, que la próxima semana arrancarán un nuevo curso escolar, la proporción cae al 26,3% y un porcentaje similar aún no ha recibido aún ni la primera dosis. De los 16 a los 19 años lo datos son más altos, ya que la cobertura es del 50,5%, si bien el 24,5% no tiene ningún pinchazo. No hay vacunas aprobadas para las personas de menos de 12 años.

En cuanto a los contagios, la pandemia prosigue su caída lenta y marca este viernes una tasa de incidencia de 286,54 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es un nivel de alerta amarilla, algo que se extiende por los tres territorios y ahora también en las tres capitales después de la mejoría en Vitoria, la única en nivel naranja. El pronóstico es de caída también en los próximos días con un R0 en 0,80. Este indicador mide cuántos positivos origina cada infectado y por encima de 1 muestra que el coronavirus se está multiplicando.

En las últimas 24 horas han aparecido 346 nuevos positivos, el 6,1% de las pruebas realizadas en total. Se reparten en 191 en Bizkaia, 112 en Gipuzkoa y 37 en Álava, mientras que hay seis personas o de fuera o sin residencia conocida también contagiadas. La incidencia es diferente por edades, ya que la tasa sigue en niveles de alerta roja en las personas de entre 10 y 30 años (hasta 700 de tasa de los 17 a los 18 años). También hay un volumen importante de casos, cercano a ese umbral crítico, entre los mayores de 90 años, un colectivo en el que la mortalidad de la COVID-19 está siendo del 25%.

En cuanto a la situación hospitalaria, sigue en una especie de sierra, con subidas y bajadas casi diarias. Este viernes ha tocado incremento de personas ingresadas hasta las 278 frente a las 271 del día anterior, las 283 de hace 48 horas y las 268 de comienzos de semana. Hay 71 personas ocupando puestos de UCI por su situación crítica, dos más que hace una semana y dos menos que hace dos. En los últimos días ha habido una media de 36 personas ingresadas cada 24 horas, aunque este jueves han sido más, 40.

