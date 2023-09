Euskadi se queda sin presidenta de Competencia y admite dificultades para buscar un relevo

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha confirmado este viernes en el Parlamento Vasco que la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, cuyo mandato venció el pasado 15 de septiembre, no seguirá en el cargo, pero que, por el momento, no tiene un sustituto, aunque sí ha iniciado “contactos” para encontrarlo. En una comparecencia parlamentaria en respuesta a una interpelación del parlamentario del PP, Luis Gordillo, el consejero ha señalado que ya en el mes de agosto Alba Urresola le comunicó su intención de no continuar durante un mandato más al frente de Competencia y reincorporarse a su puesto de trabajo anterior como subdirectora de Asesoría Jurídica y Control Interno de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, aduciendo “razones personales”. Azpiazu ha indicado que está personalmente coordinando los contactos para encontrar una persona que la sustituya, pero ha reconocido de forma implícita que no es tarea fácil encontrar un relevo.

“Es indispensable que las personas que se integren aporten valor al organismo”, ha señalado, para indicar se trata de encontrar a los “mejores profesionales”. No obstante, ha señalado que no hay problema por los procedimientos abiertos por la AVC, ya que la ley establece que la presidenta deba permanecer en el cargo hasta que se encuentre un sustituto. También se encuentra en situación de interinidad una de las vocales, Enara Venturini, para la que también se buscar relevo. Son tres los miembros de este consejo y dos, Urresola y Venturini, fueron a propuesta del PNV. El tercero, cuyo mandato no caduca, es el socialista Rafael Iturriaga.

El parlamentario Luis Gordillo ha advertido al consejero de que las personas que se nombren tienen que ser “independientes”, y “no tienen por qué ser afines al PNV”, ha ironizado. Ha sugerido que en el proceso de selección los posibles candidatos comparezcan ante la Comisión de Economía y Hacienda y se sometan a las preguntas de los parlamentarios. “Si tiene problemas para encontrar candidatos, yo le proporciono nombres”, ha señalado. Una apreciación que ha “ofendido” al consejero, que ha afirmado no entender que el PP defienda que sus candidatos “garantizan la independencia” pero los que proponga el consejero “serán una persona dependiente del partido”.

“Yo respeto la independencia estrictamente. He iniciado los contactos para nombrar lo antes posible a los cargos de la AVC, cuyo mandato ha expirado hace poco, y espero resolver esta cuestión rápidamente. Comprenderá que mi objetivo es conseguir a los mejores profesionales del área de gestión que de mí depende”, ha subrayado antes de indicar que velará por que “actúen en el ámbito de la competencia con total independencia, como ha sido su voluntad desde que es consejero”.

Pedro Azpiazu fue el encargado de nombrar a Alba Urresola como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia en 2017 como sustituta de Pilar Canedo, que cesó en el cargo al ser nombrada vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En esta ocasión la AVC estuvo sin presidente nombrado dos meses y medio, ya que Canedo cesó el 27 de junio de 2017 y Urresola tomó posesión del cargo el 18 de septiembre. Durante es intervalo ostentó la presidencia Iturriaga, vocal del organismo.

Durante la presidencia de Pillar Canedo se iniciaron expedientes en los que el Gobierno vasco se vio comprometido como el del cartel de las consultoras, cuya investigación asumió finalmente la CNMC. También se destapó otro cártel, el de las empresas de 'catering' que se repartieron durante años los contratos del servicio de comedor de la escuela pública. Ese caso precisamente tuvo una segunda parte para analizar si las irregularidades constatadas en años anteriores se mantenían en el presente y la primera decisión de Urresola fue archivar esa causa al mes y medio de relevar a Canedo.

La actual presidenta de la AVC ha colisionado de forma directa con la vicelehendakari del Gobierno vasco y consejera de Trabajo y Empleo, Idoa Mendia, que pidió la retirada de la 'Guía práctica sobre la incidencia de la competencia en el mercado laboral' publicada el pasado mes de mayo por la Autoridad Vasca de la Competencia por considerar que cuestiona la negociación colectiva. En concreto, ese documento recoge: “¿Los convenios colectivos sectoriales son susceptibles de restringir la competencia? En efecto, los convenios colectivos adoptados en el marco de una negociación colectiva pueden dar lugar a una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia”.

Empresas de transporte escolar e informáticas contratadas por EJIE

Uno de los principales procedimientos abiertos en estos momentos en la Autoridad Vasca de la Competencia es el que implica a 76 empresas de transporte escolar, que fueron acusadas por el departamento de Educación del Gobierno vasco de acordar no presentarse a las licitaciones de las rutas de Bizkaia y Álava para forzar al Gobierno a subir los precios. También está abierto un expediente de investigación contra 13 empresas informáticas por posibles “prácticas colusorias” en los contratos que han realizado con el Gobierno vasco a través de la sociedad EJIE, que se ocupa de la gestión de la informática del Ejecutivo.