Competencia investiga a 13 empresas informáticas por posibles prácticas irregulares en sus contratos con el Gobierno vasco

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha abierto un expediente de investigación contra 13 empresas informáticas por posibles “prácticas colusorias” en los contratos que han realizado con el Gobierno vasco a través de la sociedad EJIE, que se ocupa de la gestión de la informática del Ejecutivo.

La investigación por parte de la AVC, registrada en el expediente 557, está dirigida contra las empresas Bilbomática, Deusto Seidor, Entelgy Ibai, Eurohelp Consulting, Ibermática, Inetum Norte, LKS Outsourcing, LKS, NTT Data, Oesia Networks, Serikat Consultoría, Sopra Steria y Teknei Digital, y, según han señalado fuentes de Competencia, se intenta dilucidar si han existido “practicas colusorias” a la hora de cerrar sus contratos. O lo que es lo mismo: si acordaron entre ellas determinadas condiciones para restringir la competencia.

La investigación se inició el 17 de febrero, según señala El Mundo, y de momento desde la Autoridad Vasca de la Competencia se mantiene absoluto mutismo sobre las indagaciones, e insisten en que la apertura del expediente sancionador “no prejuzga la resolución final”.

El parlamentario de PP-Cs, Luis Gordillo, ha registrado en el Parlamento Vasco una petición de información dirigida a la consejera Olatz Garamendi, que dirige el departamento de Gobernanza y Autogobierno del que depende EJIE.

En el escrito, con fecha del pasado lunes día 21, Gordillo solicita conocer todo el listado de contratos firmados por una de las empresas investigadas, Sopra Steria España, incluyendo las UTES que hayan constituido, en su contratación con el Gobierno vasco o sociedades dependientes entre 2018 y 2022. También solicita el listado de expedientes en los que esta sociedad o sus UTE no haya ganado los concursos.

No es la primera vez que se investigan las relaciones del Gobierno con empresas informáticas. Hace unos años se investigaron las actividades de Ibermática e Indra (antes Seintez o Azertia) acusadas de cobrar dinero público por trabajos que no habían facturado entre 2000 y 2009, estando EA en el departamento de Justicia, para quien realizaban los trabajos de informática. Sin embargo, el entonces fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dio carpetazo a la investigación en 2012 por considerar que no había indicios de delito.

Más recientemente el caso del cartel de las consultoras ha puesto en evidencia prácticas irregulares de empresas que trabajaban de forma habitual con la administración: La CNMC sancionó a 22 empresas y directivos con 6,3 millones que montaron un esquema para “manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo” durante al menos 10 años.