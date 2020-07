Euskadi recuerda a los contagiados que saltarse el confinamiento para ir a votar es un "delito"

Las consejeras vascas de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Salud, Nekane Murga, han recordado a las personas infectadas de COVID-19 que saltarse el confinamiento para acudir a votar en las elecciones vascas de este domingo es "delito". "Son susceptibles de recibir el expediente correspondiente. Estarían poniendo en riesgo su salud y la de terceros. Es un presunto delito contra la salud pública", han recalcado en varias ocasiones aunque sin concretar qué artículo del Código Penal se aplicaría contra ellos y qué medidas de control adoptará la Ertzaintza.

Ante el revuelo suscitado por la prohibición a los casos activos de coronavirus de ir a votar, Beltrán de Heredia y Murga han enfatizado que lo que se les restringe es la movilidad y no el derecho fundamental al sufragio. "A nadie se le ha limitado el derecho al voto. Es que no pueden salir de casa para ningún tipo de actividad", han enfatizado. Han recordado también que ocurre lo mismo en el caso de otras enfermedades infecto-contagiosas o urgentes. "Seguro que hay un caso staphylococcus aureus meticilinoresistente", ha ironizado Murga, que es doctora especialista en Cardiología. Además, para "contextualizar" la polémica, han rebajado a 160 -este viernes se habló de 200- las personas afectadas por haber sido diagnosticadas recientemente y no haber tenido oportunidad de solicitar el voto por correo. La mayoría de ellas están residencias en Ordizia y alrededores, zona de Gipuzkoa en la que esta semana ha aparecido un foco de contagios que suma ya 70 casos.

Otro grupo de personas -hasta 500- están aisladas por ser contactos de enfermos. En este caso sí se les autoriza a acudir al colegio electoral aunque con una serie de condiciones, básicamente que sea su única salida de casa. Sí se les recomienda hacerlo en un horario de menor afluencia y la consejera de Seguridad ha indicado que lo mejor sería "a primera hora de la mañana o de la tarde". El Gobierno vasco ha insistido en que la Junta Electoral ya se ha pronunciado con claridad y que no existen otras alternativas para sortear las limitaciones que la pandemia genera en el proceso electoral.

Ningún vasco de Cuba o Venezuela ha podido ejercer el derecho a voto y ha habido problemas también en el Reino Unido

Los casos positivos de COVID-19, en todo caso, no son los únicos que no podrán votar. Ocurre también con miles de personas residentes en el extranjero y que a las dificultades habituales para ejercer su derecho se han encontrado con las limitaciones propias de los países en que residen. Euskadi asume que no tendrá ningún voto de vascos en Cuba o Venezuela y también ha habido problemas en el Reino Unido. Son 78.852 personas las que componen el censo denominado CERA, un 3,5% del total. Apenas se han tramitado correctamente 2.000 solicitudes y se esperan unas 1.000 papeletas. Son alrededor de un cuarto de las ya de por sí pocas que habitualmente llegan a su destino.

El Gobierno vasco ha recalcado su mensaje de "confianza" y ha enfatizado que los de mañana son unos comicios "seguros". Se recomienda a la población evitar aglomeraciones y evitar las distancias. También en la medida de lo posible llevar el sobre y la papeleta preparados desde casa. El uso de mascarillas es obligatorio y basta con mostrar el DNI -no es necesario entregarlo a nadie-. Hay 42 locales más de votación para reducir el volumen de personas en las zonas con más población.