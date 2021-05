Euskadi registra por primera vez en casi dos meses un descenso de los casos semanales y de los ingresos por COVID-19

Con los datos de este domingo, Euskadi ha cerrado una semana con menos contagios de COVID-19 que la anterior, lo que podría ser la antesala de un descenso tras un ciclo de siete semanas de subida continuada. La caída es de 6.025 contagiados a 5.443, el 9,7% menos. La ralentización se aprecia también en el volumen de hospitalizados, que han sido 585 (59 de ellos en las últimas 24 horas, el registro más bajo desde el 10 de abril) por 673 del período anterior, aunque ha sido la segunda semana con más hospitalizados de toda la segunda fase de la pandemia iniciada en verano y la presión asistencial sigue en máximos, con 189 personas críticas en la UCI en este momento. El único indicador que no solamente no baja sino que repunta ligeramente es la tasa de positividad, que determina el número de casos confirmados en relación al total de pruebas diagnósticas realizadas, sean PCR o de antígenos. Vuelve a situarse por encima del 8%, 16 centésimas más alto que la semana anterior.

"Podemos tener 600, 700, 800 ó 900 camas de UCI, pero detrás hacen falta profesionales para cuidar a los enfermos, que no son muebles"

Este domingo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 585 casos nuevos. No había menos desde el 5 de abril, pero tampoco se habían hecho menos de 8.120 pruebas desde el 11 de ese mes. Este sábado fue jornada festiva, el Primero de Mayo, y habitualmente en estos días se distorsionan las estadísticas. La tasa de incidencia a 14 días, en todo caso, registra un bajón aunque la comunidad autónoma continúe en alerta roja, más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Los positivos se reparten en 298 en Bizkaia, 208 en Gipuzkoa y 75 en Álava, además de cuatro personas o de fuera o sin residencia conocida. Este lunes se revisará el listado de municipios que salen de ese nivel máximo de riesgo y que, desde el martes, podrán ver aliviadas medidas de movilidad y hostelería. Se prevé que Vitoria sea una de ellas.

En cuanto a la campaña de vacunación, después de insistir durante semanas en que la estadística no era importante cuando Euskadi estaba a la cola de las comunidades autónomas -"yo no voy a entrar en rankings ni competiciones de vacunación"-, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se ha felicitado este fin de semana por haber logrado este sábado un "récord" diario, con 31.300 dosis administradas. Esta semana se han recibido 193.080 unidades, incluidos los cargamentos más grandes hasta la fecha tanto de Pfizer como de AstraZeneca. "No es una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad", ha recalcado Sagardui. Las franjas en las que se está actuando es la de 65 a 70 con AstraZeneca y de 70 a 80 con Pfizer, Moderna y Janssen (que es monodosis). Asimismo, Osakidetza ha recordado que es falso un mensaje que está circulando en redes sociales en el que se habla de buscar a 100 personas de la zona de Bizkaia para vacunarse porque sobran dosis.

