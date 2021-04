Euskadi sigue con una positividad superior al 9% y más de 900 contagios nuevos de coronavirus cada día

La escalada de la COVID-19 no se frena en Euskadi, que este viernes ha registrado una positividad del 9,1% -muy superior al 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera crítico- y nuevamente más de 900 casos en 24 horas. Las tres capitales están ya en un nivel de alerta roja (con una tasa de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) y la incidencia media en la comunidad autónoma se aproximaba ya a 500. De manera inexorable, la lista de municipios confinados perimetralmente y con el interior de la hostelería limitada crecerá de los 50 actuales cuando se revisen este lunes. Además de Donostia, este viernes han pasado al peor de los escenarios Llodio en Álava, Berango en Bizkaia y Azpeitia en Gipuzkoa.

Los 916 positivos notificados este viernes se reparten 413 en Bizkaia, 389 en Gipuzkoa y 101 para Álava. Las tasas por territorios -aunque van en ascenso- son muy diversas, con casi 600 en Gipuzkoa, más de 400 en Álava y Bizkaia aún en alerta naranja a pesar de que Bilbao es la capital con peores datos. El principal foco de repunte siguen siendo los más jóvenes y la tasa entre los adolescentes de 17 y 18 años roza ya los 1.000, cuatro veces más que entre los octogenarios. La transmisibilidad (R0) sigue siendo muy alta e indica que el coronavirus continuará expandiéndose en las próximas jornadas, ya que cada positivo genera 1,14 casos. Por otro lado, menos de la mitad de los positivos se detectan fruto de los trabajos de rastreo (48,9%).

En cuanto a la situación hospitalaria, son 565 las personas hospitalizadas, 132 de ellas en estado crítico en la UCI. Son cuatro más en las últimas 24 horas y de nuevo cerca del máximo de esta ola, 133. Este balance llega después de una jornada con 67 ingresos hospitalarios más. 957 personas han entrado a un hospital de Osakidetza en las últimas dos semanas. Según datos dados a conocer esta semana, por franjas de edad el 12% de los hospitalizados son mayores de 84 años, el 48,2% tienen entre 60 y 84 años, el 28,5% entre 40 y 59, el 9,4% entre 18 y 39 y el 1,9% son niños y adolescentes.

En cuanto a las residencias, aunque la incidencia se ha reducido al mínimo merced a la vacunación masiva de mayores y trabajadores, siguen dándose algunos positivos excepcionales que, por el momento, no generan problemas de salud. La COVID-19, después de haberse cobrado más de 1.000 vidas en un año, ya no mata en estos centros. A los 24 infectados asintomáticos de la residencia San Juan de Segura que pronto completarán su cuarentena se añade un caso peculiar en el centro Zadorra de Vitoria. Se trata de un interno que "había pasado la enfermedad el pasado noviembre" y que estaba vacunada con doble dosis, según ha informado la Diputación de Álava, que incide en que esta persona no presenta ningún síntoma y que es posible que su prueba diagnóstica no sea concluyente para confirmar si tiene o no la infección activa. En esa residencia hay otro positivo, el de una trabajadora, si bien se atribuye su caso a otra variante del Sars-Cov-2.

