Fallece Olatz Vázquez, la periodista que retrató su cáncer a través de la fotografía y las redes sociales

La periodista y fotógrafa vizcaína Olatz Vázquez ha fallecido este viernes, a los 27 años, tras un año enferma de un cáncer cuya evolución y los estragos que le causaba fue relatando a través de la fotografía y de sus redes sociales. "He perdido la noción del tiempo, si es que ahí dentro la tienes. He perdido kilos, aspecto, independencia. Siento deciros que he perdido a la Olatz que era. Entré tratando de estabilizarme unas náuseas y vómitos, y me quedé por un fallo intestinal. La enfermedad que me acompaña ha hecho de las suyas cuando yo más débil estaba", escribía en su cuenta de Twitter mediados de agosto.

La COVID-19 influyó en el retraso de su diagnóstico, como explicaba en una entrevista con Elena Gómez en 'Carne Cruda'. Cuando llegó, ya apuntaba a un cáncer gástrico en estado muy avanzado, con metástasis en fase 4. "El sentir que yo estaba abandonada ha sido mucho más duro que el tratamiento y la enfermedad", explicó. En un hilo de Twitter, habló también del "muchísimo daño" que había hecho la COVID-19 a la detección, seguimiento y curación de diversas enfermedades. "Más de dos meses después y dos ciclos de quimioterapia a mis espaldas, todavía no entiendo cómo el factor joven es determinante para descartar si tienes una enfermedad grave. Sé que parte de mi 'mala suerte' viene de tener que haber vivido esta enfermedad grave en mitad de una pandemia. La COVID-19 está ahí, pero el cáncer también, y un diagnóstico precoz es la mejor cura para esta enfermedad", aseveró en varios tuits.

La periodista y fotógrafa documentó a través de tuits y fotografías cómo avanzaba la enfermedad. "Solo quiero recordarte una cosa que sé que te ronda por la cabeza y que no te había dicho, pero creo que es el momento. Olatz, nada de lo que te ha pasado es tu culpa. Nada. No pienses en el 'y si hubiera', porque es inútil", se decía en un tuit publicado en noviembre de 2020. Los mensajes de pésame con ella se están sucediendo ya en las redes sociales.