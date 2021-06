El Gobierno de Urkullu promete ya un presupuesto "expansivo e inversor" de cara a 2022

El gabinete de Iñigo Urkullu ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno las directrices para la elaboración del presupuesto de 2022, que será "expansivo e inversor", en palabras del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Incluirá un "ambicioso" plan de inversiones para la recuperación y la transformación económica en Euskadi con la intención, además, de "maximizar la inversión pública hasta 2023".

Azpiazu ha comparecido en rueda de prensa y ha destacado que estas directrices son el "pistoletazo de salida" del proceso presupuestario y ha incidido en que las próximas cuentas de 2022 "van a llevar la inversión como seña de identidad". El proyecto de presupuestos será aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de octubre, informa Europa Press.

Según ha subrayado, con este "ambicioso" plan de inversiones se pretenden impulsar las "grandes apuestas" para los próximos años y abordar "con decisión y garantías" las tres grandes transiciones: la transición tecnológica-digital, la energético-climática y la social y sanitaria, marcada por el reto demográfico. Azpiazu ha recordado que el impacto económico de la COVID-19 se ha traducido en una caída del PIB del 9,5% en 2020, algo "sin precedentes en las últimas décadas" y que ha afectado de modo general a todos los sectores. Es el doble que el pico máximo de caída de la anterior crisis.

El consejero ha indicado que el Gobierno cuenta con una situación económica "estable", debido a la estrategia financiera que han llevado a cabo los años previos a la pandemia y ha recordado que en septiembre de 2020 cerraron en la Comisión Mixta de Concierto Económico unos acuerdos bilaterales con el Estado que les permiten emplear todos los recursos "en las cifras allí acordadas, para desarrollar la planificación económica que ahora mismo se necesita para salir de esta crisis cuanto antes y que, sin duda, pasa por un impulso inequívoco a la inversión".

Por lo tanto, ha apuntado que los presupuestos de 2022, que incluirán una perspectiva global de género, deben afrontar la situación de crisis derivada de la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, así como atender "a los grandes objetivos de la acción de gobierno". Azpiazu no ha precisado el aumento que tendrá el presupuesto porque todavía hay que contar con un cuadro macroeconómico y unas previsiones de ingresos "más ajustadas", además de una mayor información. No obstante, ha reiterado que la estrategia e intención es "clara" de que "la inversión suponga la seña de identidad del presupuesto" y que "cuantitativamente tenga un aumento considerable".

El consejero ha indicado que, ante esta crisis, desde el primer momento, la respuesta de la política económica ha sido "contundente" para aliviar los efectos económicos en el corto plazo y evitar que esos efectos "se conviertan en persistentes y afecten al crecimiento de medio y largo plazo". Azpiazu ha recordado que la Comisión Europea ha decidido impulsar una política fiscal expansiva que permite una "desviación temporal" de los requisitos a cumplir en materia de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública, hasta 2023 y poner en marcha a la vez una iniciativa excepcional para la recuperación como es Next Generation EU.

"Se trata de una ventana oportunidad sin precedentes que exige maximizar la inversión pública apurando los límites permitidos y empleando todos los recursos disponibles", ha apuntado. Azpiazu ha asegurado que esa "situación excepcional" con la suspensión de las reglas fiscales empuja a acometer inmediatamente este plan de inversiones antes de que vuelva a operar la regla de gasto, por lo que "la inversión pública es la seña de identidad del presupuesto de 2022".

Preguntado por si el Gobierno también se plantea aprovechar la oportunidad de poder recurrir al endeudamiento también para 2023, Azpiazu ha precisado que las reglas europeas están suspendidas para los años 2020, 2021 y "por lo que, parece, afortunadamente para 2022" y cree que es una "apuesta clara" de Europa, "que entiende que esta situación requiere de un impulso a la actividad económica y del gasto y la inversión pública". Azpiazu ha asegurado que comparten esta estrategia de política económica y es la que tratan de llevar a cabo a través del presupuesto vasco. Sobre el planteamiento de cara a 2023, ha indicado que no saben lo que ocurrirá, pero es "previsible" que las reglas europeas ya no estén suspendidas y que haya que "volver a cierta normalidad -entendiendo como normalidad, lo anterior, no porque sea muy normal-".

Por lo tanto, el consejero ha señalado que sería volver a la época anterior en la que había "una estrategia de reducción de déficit público", por lo que ha insistido en que este ejercicio y en 2022 "van a aprovechar la oportunidad que hay de gasto público" para dar "un impulso de verdad importante al tema de la inversión pública". "Y luego veremos en 2023, pero espero que la vuelta al pasado no sea muy dura y haya un escalonamiento importante, o, si es posible que todavía no haya reglas aplicables de estabilidad, mejor todavía, pero dependerá de cómo vayan los países y las economías y que haga Europa al respecto", ha apuntado.

En relación a la evolución de la economía vasca, ha apuntado que las diferentes olas de contagios que se han sucedido desde el verano han "retrasado" la salida de la crisis de la COVID-19. No obstante, ha subrayado que la economía vasca ha dado "un paso importante" en el proceso de salida de la crisis, y dentro del primer trimestre se aprecia ya un "rebote importante" en los datos de marzo, que anticipan "un fuerte crecimiento" para el segundo trimestre, sobre todo en industria.

Las previsiones del Gobierno vasco se mantienen en un crecimiento del PIB este año del 6,7% con una tasa de paro que se situará en el 10,1% y la estimación para 2022 es un aumento del PIB del 5,7%, con una tasa de desempleo del 9,5%, que es el nivel previo a la pandemia. Azpiazu ha afirmado que son unas previsiones económicas "ajustadas" que, "en principio, se van a cumplir". Según ha apuntado, a mediados de julio van a disponer del avance del crecimiento del PIB en el segundo trimestre, que, "por indicadores parciales, está funcionando bien".

Según ha detallado, está creciendo la economía "bastante", tanto por indicadores de empleo, por afiliados a la Seguridad Social, así como el crecimiento del Índice de producción industrial y de las exportaciones. A su juicio, en este segundo trimestre se "va a dar un salto importante" y se verá si ello afecta a la previsión del conjunto del año. "No quiero aventurar mucho no sea que salga al revés, en todo caso, el crecimiento del año está en torno al 6,7% y el del año que viene en torno al 5,7%, son crecimientos considerables, sólidos y van a dejar atrás la famosa caída del 9,5% del año 2020", ha añadido.

Por otra parte, ha indicado que todavía no hay fecha para la Comisión Mixta del Concierto, "muy a pesar del Gobierno vasco", porque es un momento en el que se tenía que haber alcanzado ya un acuerdo en relación a la concertación de los impuestos pendientes, sobre todo, la tasa digital, la tasa de transacciones financieras o el IVA por la venta on line. Además, ha señalado que también hay que llegar a acuerdos en cuanto a la senda de déficit público, por lo que cree que sería "adecuado tener una comisión cuanto antes" para cerrar estas cuestiones y hacer el presupuesto "con más información" y, por otra parte, ha recordado que han pasado los plazos previstos, que eran tres meses desde la puesta en marcha de algunos impuestos "para concertar". "No ha sido posible, esperemos que lo sea, pero tampoco las tengo todas conmigo, hay una situación relativamente complicada en ese sentido", ha apuntado.