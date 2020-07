Idoia Mendia, PSE-EE: "El tripartito de izquierdas que propone Podemos todo el rato queda bastante lejos"

Idoia Mendia Cueva (Bilbao, 1965) atiende la entrevista por teléfono, desde el coche que lleva de un punto a otro de Euskadi durante la campaña. Al inicio, previene de posibles interferencias por los túneles de la carretera, pero no se produce ni una sola interrupción. La candidata socialista en 2020 tiene las encuestas de cara aunque es igual de cierto que parte de un suelo muy bajo, solamente nueve escaños en 2016, con ella también de candidata. Ahora se ve respaldada por Pedro Sánchez y no teme que la crisis de Zaldibar -el consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco es un socialista- les pase factura.

Idoia Mendia, una 'pessoísta' que lleva "muy tatuadas" las siglas socialistas

Saber más

En su primera comparecencia electoral, logró los peores resultados en la historia del socialismo vasco. Ahora la previsión es mejor.

Sí. En el Partido Socialista, desde el año 2011, fuimos sufriendo una pérdida constante de confianza de la ciudadanía. Evidentemente, en el año 2016, con un nuevo mapa político en el que había más fuerzas, no fuimos capaces de movilizar a todo nuestro electorado. A partir de ahí se fue produciendo una paulatina recuperación de la confianza en nuestro proyecto y eso se ha ido viendo no sólo en las siguientes elecciones generales sino sobre todo en las elecciones municipales y forales. Por eso tenemos confianza y esperamos obtener unos resultados mejores que en el año 2016, a pesar de las circunstancias en las que estamos celebrando estas elecciones. A nadie se le escapa que son unas circunstancias extrañas en esta nueva normalidad.

Pero son elecciones raras para todos. Por ejemplo, ¿cómo pueden afectar estas circunstancias al voto mayor o a la participación? ¿Lo han valorado?

Cuando afrontas unas elecciones, evidentemente, analizas todos los términos que pueden afectar a los resultados. Lo cierto es que el virus se va a quedar con nosotros para bastante tiempo. No sabemos a ciencia cierta cuándo vamos a obtener una vacuna o un tratamiento eficaz. En Euskadi estábamos en unas circunstancias políticamente muy extrañas. Se habían convocado unas elecciones autonómicas y, al suspenderlas, nos había dejado un Gobierno a pleno rendimiento y un Parlamento que no podía tomar ninguna decisión. Realmente, para abordar todas las necesidades de los efectos de esta crisis se requiere tomar decisiones que, en muchas ocasiones, te obligan a pasar por el Parlamento. Necesitamos un Parlamento a pleno rendimiento, no sólo para que controle al Ejecutivo, que es su papel principal, sino también para que impulse políticas, medidas, leyes y presupuestos que son necesarios. Si la primera ventana de oportunidad era tras el estado de alarma, pues había que aprovechar esa ventana de oportunidad el 12 de julio.

Le preguntaba por el efecto del verano y de la pandemia en la participación.

Es verdad que coincide con el verano y ciertamente habrá segmentos de la población todavía recelosos al contagio que tengan miedo. Pero quiero aprovechar este medio para lanzar un mensaje de confianza. El Departamento de Seguridad está tomando todas las medidas necesarias para que la gente pueda votar con total garantía de su salud y de su seguridad. Se han buscado nuevos colegios, se van a poner todos los medios -guantes, mascarillas, desinfectantes, …- y, por lo tanto, yo creo que se puede ir a votar con total, total confianza.

¿Que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno es un plus para tu candidatura?

Siempre que el socialismo está fuerte y gobierna en España, es evidente que al socialismo vasco le va bien y la ciudadanía siente más el proyecto socialista. Siempre hay un efecto impulsor. El proyecto que representa Pedro es un proyecto muy, muy del siglo XXI, muy meditado, de cooperación entre todos, un modelo abierto de diálogo y de acuerdo con los partidos diferentes y con las comunidades autónomas.

Menciona los acuerdos con las comunidades autónomas pero el PNV, sus socios en el Gobierno vasco, ha criticado duramente prácticamente todas las medidas del estado de alarma.

Bueno, pero luego las ha votado. Y muchos de los titulares que se hacían en aquellos días quedaban viejos casi inmediatamente. Como cuando se hablaba de un 155: pues ya se vio claramente que el Gobierno vasco seguía tomando decisiones y en Sanidad ha tenido más competencias que nunca, porque mandaba también sobre la Sanidad privada y sobre las residencias. No tenía tampoco ningún sentido la crítica cuando se montó el lío que se montó con la hibernación económica,

Y aquí el PSE-EE, como socio de gobierno, ¿está cómodo con la gestión que han hecho Iñigo Urkullu y Nekane Murga? ¿Y con la gestión educativa de aquel famoso regreso a las aulas que luego no fue?

Por empezar por el final, ahí hubo un empeño en adelantar el regreso y, al final, los vascos hemos tenido que regresar a las aulas igual que en el resto de comunidades autónomas, cuando se dijo desde el Ministerio de Educación que se podía volver. No tenía mucho sentido. Ante una pandemia global, lo que tenemos que hacer es una respuesta global, porque esto no conoce fronteras, porque todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros.

¿Y sobre la gestión sanitaria?

Yo no me he parado a criticar la gestión de ningún Gobierno y lo que he pedido siempre ha sido confianza en esos Gobiernos. ¿Por qué? Porque este virus nadie lo conocía. Los Gobiernos han estado basándose en criterios científicos para ir tomando decisiones en la medida en que les iba llegando la información. Han tratado de conseguir suministros para que los sanitarios pudieran estar protegidos en la medida en que ha sido posible. Han contado con la colaboración de empresas para fabricar respiradores o mascarillas. En fin, han hecho todo lo que han podido y todo lo que estaba en su mano de la mejor manera posible para salvar vidas.

En un polémico vídeo en la campaña hace cuatro años, el PSE-EE incidió mucho en el asunto de la política lingüística, en la supuesta discriminación hacia los que no saben euskera en el acceso a la Administración pública sobre todo. ¿Lo mantienen en el programa electoral de 2020?

No lo hemos incluido en esta ocasión porque dentro del Gobierno, en esta legislatura, hemos estado trabajando en un decreto de perfiles lingüísticos que incorpora muchas de las cuestiones que llevábamos en nuestro programa electoral de hace cuatro años. Lo hemos acordado con nuestros socios de Gobierno y se está trabajando. En el fondo, de lo que se trata es de que se puedan hacer cosas como las que se han hecho en esta pandemia: se han contratado médicos y personal sanitario sin preguntar el idioma que hablaban. La Administración está trabajando en un decreto de perfiles flexible, adaptado a la realidad lingüística y que garantice la relación en ambos idiomas a cualquier vasco. Pero que también aproveche lo mejor del personal al servicio de la Administración, porque lo que necesitamos son los mejores funcionarios, los más preparados.

Un asesor del PSE-EE en el Gobierno, Andoni Unzalu, escribió hace unos años un libro en el que definía la política lingüística como las “concertinas” de Euskadi. ¿Comparte esta reflexión?

Ésa es una reflexión de Andoni Unzalu. Respeto mucho su opinión pero no lo voy a comentar.

¿Al PSE-EE le tienta el tripartito de izquierdas del que tanto habla Elkarrekin Podemos-IU?

Al PSE-EE lo que le tienta es hacer políticas de izquierdas, políticas progresistas. Creo que lo que hay que tener claro es cuáles son los objetivos que queremos. El PSE-EE es un partido reformista. Somos socialdemócratas, no venimos a hacer la revolución, sino a mejorar la vida de la gente. En ese sentido creo que el tripartito de izquierdas que está proponiendo Podemos todo el rato desde el inicio de esta campaña, más allá de la estrategia electoral que pueda seguir, queda bastante lejos. Por un lado, porque el otro socio que propone [por EH Bildu] tiene todavía algunos deberes pendientes no menores en Euskadi sobre la historia reciente de este país. Y compartir un Gobierno no es sólo compartir unas políticas públicas, sino también unas bases éticas. Lo que en Euskadi ha estado sucediendo durante estos últimos años no puede volver a repetirse. Y lo importante es que aquellos que jaleaban a los que amenazaban, acosaban o incluso mataban tienen la responsabilidad de decir que eso nunca se tuvo que haber producido.

Ortuzar recordó en un mitin en Basauri que también en 2009 Patxi López negó que fuera a pactar con el PP para lograr el Gobierno.

Andoni Ortuzar hace eso en campaña –entiendo- para movilizar a su electorado. Lo que sí deberían responder los miembros del PNV es a la pregunta que yo les estoy lanzando: en ningún momento han renegado de una alianza con EH Bildu para gobernar Euskadi y hay que recordar que el acuerdo más importante políticamente de la legislatura pasada [por la propuesta para reformar el Estatuto], porque tiene que ver con nuestro marco de convivencia, lo alcanzaron ellos con EH Bildu.

¿Lo considera una traición?

Hay una cosa que es básica cuando tú haces un Gobierno de coalición. Ni el PSE-EE se convierte en nacionalista ni los nacionalistas se convierten en socialistas. Nadie renuncia a sus esencias ni a su programa de máximos. Lo que hicimos fue un ejercicio de responsabilidad y pusimos en común todas las políticas públicas que queríamos llevar adelante para que Euskadi avanzara. Y, de hecho, Euskadi está hoy mejor que hace cuatro años. Lo que pasa es que luego ha venido a la pandemia y hemos retrocedido en cuestiones como la economía y el empleo. Lo mejor del acuerdo que alcanzamos con el PNV fue que nos dejamos libertad para que en el Parlamento Vasco cada partido defendiera aquello en lo que cree que es mejor para la convivencia en Euskadi. Y, bueno, ellos pactaron con EH Bildu -y en parte con Podemos- las bases soberanistas y siguen estando convencidos de que una consulta es necesaria. Si están convencidos en clasificar a los ciudadanos vascos de primera y de segunda, todavía estamos muy lejos de una reforma estatutaria viable.

Lo importante es que aquellos que jaleaban a los que amenazaban, acosaban o incluso mataban tienen la responsabilidad de decir que eso nunca se tuvo que haber producido Idoia Mendia — PSE-EE

Si el PNV insiste en un posible acuerdo con EH Bildu en esta legislatura en el terreno del nuevo Estatuto, ¿el PSE-EE rompería rompería el acuerdo con el PNV?

No lo rompimos en la legislatura pasada. Lo que nos comprometimos con la ciudadanía vasca es que, estando los socialistas en un Gobierno, ese Gobierno no iba a tomar ninguna decisión que sirviera para dividirlos, para enfrentarlos o para aprobar cuestiones fuera de la legalidad. Y eso se ha cumplido. Todas las propuestas del PNV se han hecho a través del Parlamento. El Gobierno ha estado centrado. Lo importante es sacar adelante a la ciudadanía, generar mejor empleo y luchar contra la brecha salarial o el fraude laboral.

Algunas encuestas han apuntado que la mayoría de la sociedad desconoce que el PSE-EE forma parte del Gobierno vasco.

Si le preguntas a la mayoría de la ciudadanía, no sé si conocerá más allá de lehendakari o del alcalde de su ciudad... Si vas a los ‘batzokis’ del PNV, seguramente no sepan el nombre de los consejeros PNV en el Gobierno vasco. A la ciudadanía no le puedes pedir que, además de su día a día, se dedique a estar al tanto de la política. Pero, sí, nosotros estamos en el Gobierno. Hicimos un programa muy completo en todas las materias que se estaba llevando adelante y, si el Parlamento hubiera estado más en las cosas importantes y menos en el regate corto y totalmente electoralista de la mayoría de la oposición, habríamos hecho también más cosas por el futuro de Euskadi. Espero que en la próxima legislatura en el Parlamento podamos trabajar y trabajar en las reformas necesarias.

El PSE-EE ha gestionado solamente 4 de cada 100 euros del presupuesto, más o menos. ¿En qué se ha notado la mano socialista?

Esto no es una cuestión economicista, sino una cuestión de políticas. La integración del Onkologikoa de San Sebastián en la red pública vasca es fruto del acuerdo del PSE-EE con el PNV, porque fue uno de nuestros caballos de batalla en la legislatura anterior, cuando estábamos en la oposición. La curación de los enfermos de la hepatitis C fue también un empeño del PSE-EE. Hoy hay más de 6.000 vascos que padecían la enfermedad y que están curados. Es decir, la influencia de las políticas progresistas del PSE-EE no está sólo en las carteras gestionadas por los socialistas, sino que está en el conjunto de las políticas de todo el Gobierno. Luego, evidentemente, las carteras socialistas han desempeñado tareas tan importantes como institucionalizar el diálogo social. Esa mesa de diálogo social ha trabajado temas tan importantes como el fraude laboral o el complemento de los ERTE. Y desde el departamento de Iñaki Arriola se han puesto en marcha políticas de vivienda muy progresistas y, sobre todo, también innovadoras para la emancipación de los jóvenes, que aquí en Euskadi es un drama porque llegan a los 30 años y todavía están en casa de los padres. Se han hecho muchas políticas en todas las áreas. Podríamos hablar mucho más de las carteras socialistas pero, si lo hacemos, luego va a tener que hacer un esfuerzo muy importante de recortar la entrevista. No lo hago por ahorrarle trabajo.

Si el PSE-EE crece en escaños y si se repite la coalición con el PNV, ¿pedirán más carteras y más presupuesto?

Ahora mismo estoy pensando en la campaña. Voy de partido a partido. Como le decía antes, hemos estado trabajando pico y pala desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y desde el Gobierno dentro de los acuerdos con el PNV. Creo que la gente en Euskadi ha entendido muy bien el papel comprometido de mojarnos en acuerdos. Vienen años cruciales y que van a ser claves para que en el futuro nos vaya bien o nos vaya fatal. Es necesario empujar y a veces la mejor manera de empujar es hacerlo desde dentro de las instituciones.

¿Zaldibar? Iñaki Arriola es un gran consejero y un gran socialista y siempre va a tener mi apoyo para estar donde quiera Idoia Mendia — PSE-EE

La pregunta era si pedirían más peso si ganan escaños.

Pues no lo sé. No tengo ninguna idea preconcebida sobre el día después. Yo quiero sacar más respaldo entre la ciudadanía. Las encuestas parece que apuntan en ese camino, pero las encuestas son encuestas y aquí lo que me vale es el día de las elecciones. Habrá que esperar a ver qué respaldos nos otorga la ciudadanía vasca. Y, luego, independientemente de la constitución de un Gobierno, hay que hacer acuerdos de reconstrucción de Euskadi y eso hay que hacerlo acordando con todos. Yo creo que no sobra la opinión de ninguna fuerza política, de ningún actor social y económico, porque la verdad absoluta no está en la cabeza de nadie.

¿Le gustaría ser consejera del Gobierno de Urkullu?

Yo ya he estado en el Gobierno vasco. Yo soy de la opinión de que si tú te comprometes, te comprometes. La responsabilidad que me tocó en el Gobierno de Patxi [López] fue muy grande. ¿Se pueden hacer dos cosas bien a la vez? En esta legislatura mi compromiso estaba con el partido y con reactivar el partido, darle el testigo a gente nueva, dar oportunidades, consolidar el proyecto. Ésa es mi idea. Evidentemente, si somos el partido más votado estaré en el Gobierno, pero, si no, pues tendré que valorar las circunstancias. Vamos a esperar a la votación. Vamos a esperar a los resultados. Luego analizaremos.

¿Iñaki Arriola debe continuar como consejero después de la gestión de la crisis de Zaldibar?

Iñaki Arriola es un gran consejero y un gran socialista y siempre va a tener mi apoyo para estar donde quiera. Sobre la gestión de la tragedia de Zaldibar, desde la parte del Gobierno vasco se ha hecho con todos los medios al alcance. A día de hoy todavía siguen buscando los cuerpos de los fallecidos y su compromiso es continuar en esa tarea hasta que aparezcan. Lo que tenemos que hacer entre todos es no sólo lanzar la piedra al Gobierno como si fuese el único responsable, sino que todos tenemos una responsabilidad. Hay gente que está en política o en el Parlamento y parece que no tiene ninguna responsabilidad. Cuando estás en la oposición, te tienes que ocupar de las cosas. Nadie en el Parlamento Vasco se ha ocupado de la política de vertidos en Euskadi en los últimos diez años y, en concreto, del vertedero de Zaldibar.

Y el PSE-EE, cuando estaba en la oposición, ¿se ocupó de la política de vertidos y de vertederos?

Nosotros hicimos un seguimiento de todas las políticas medioambientales. Sabe que hemos avanzado, por ejemplo, en el tema guipuzcoano.

¿No se pudo prever lo ocurrido? ¿Las inspecciones previas que se hicieron no permitían tener un control mayor de lo que se estaba produciendo?

A la vista está que el diseño que prevé la legislación vigente de las inspecciones no ha impedido la tragedia del Zaldibar. Por lo tanto, hay que buscar un método de control de los vertederos que impida que una tragedia de estas características vuelva a suceder. Lo que no tendría perdón sería que volviera a suceder una cosa así. Tenemos que ponernos las pilas.

En cuanto a los residuos con amianto que había en el vertedero de Zaldibar, cuando se envía a los primeros equipos de emergencias, ¿por qué Medio Ambiente no avisó a los operarios de que podían estar expuestos al amianto?

No lo sé. Yo no estoy en el detalle de la gestión. Soy candidata a lehendakari y me está preguntando sobre un tema de gestión de un Departamento del Gobierno vasco con un detalle muy concreto. No sé lo que ocurrió en las primeras horas. Lo desconozco. Pero entiendo que el Gobierno vasco habrá dado todas las explicaciones. El lehendakari y los consejeros comparecieron. Ha habido un ejercicio de transparencia total. Lo que sí me puedo imaginar es que en esas primeras horas del derrumbe lo primero es la preocupación por las personas desaparecidas y eso hace que vayas con todos tus medios en ese momento a tu alcance a tratar de encontrar a las personas.

Son las primeras elecciones con ETA desaparecida. Sin embargo, hace escasamente dos meses dijo haberse retrotraído al pasado con el ataque de disidentes abertzales a su vivienda. ¿Le parece suficiente la posición que ha tenido EH Bildu de respuesta a estos hechos y, en concreto, la posición de su candidata Maddalen Iriarte?

El ataque al portal… la verdad es que es un retroceso en el tiempo. Es incomprensible lo que sentí en aquel momento. La verdad es que fue sorpresa. Me parecía como increíble que a estas alturas hicieran una cosa de éstas. Es el pasado más oscuro de Euskadi. La izquierda abertzale representada en EH Bildu y Sortu ha perdido a ocasión de oro para tratar de alejarse de su pasado. Para decir que este tipo de comportamientos están fuera de lugar en la Euskadi de hoy y que no se puede andar persiguiendo políticamente a otras personas que piensen diferente. La ponencia de memoria en la que hemos estado trabajando ha servido para contrastar ideas y tratar de alcanzar algunos acuerdos positivos en algunos campos. Por ejemplo, hemos alcanzado acuerdos en beneficio de las víctimas. Pero es verdad que no ha servido para que todas las fuerzas que nos sentamos en el Parlamento seamos capaces de decir lo mismo con respecto a nuestro pasado.

Felipe González fue el presidente que modernizó España, que nos metió en Europa y que construyó la Sanidad pública, universal y gratuita que en esta pandemia nos ha salvado la vida. A mí me parece que ha sido un gran presidente de España Idoia Mendia — PSE-EE

Respecto a otra polémica reciente, el GAL, ¿considera que el PSOE ha hecho toda la autocrítica que tenía que hacer a este respecto?

Se ha dicho siempre con claridad que fue un error, que nunca tuvo que suceder y que sólo sirvió para reactivar políticamente al otro terrorismo. Nosotros siempre hemos sido muy claros y muy contundentes. El GAL es un asunto que se juzgó y en el que el Partido Socialista nunca estuvo encausado. Esto todo obedece a una estrategia de la derecha y de la ultraderecha. Por eso salió ese viejo informe de la CIA en un medio de la derecha española [por ‘La Razón’]. Es tratar de manchar la trayectoria democrática del Partido Socialista Obrero Español y de un presidente como Felipe González. A mí me parece eso. Y la izquierda abertzale lo ha aprovechado en esta campaña para tratar de ocultarse detrás de esa cortina de humo y no hacer los deberes que tiene pendientes.

¿Se siente identificada con Felipe González? Se lo pregunto porque cargos de su partido como Eneko Andueza se han expresado en sentido contrario.

Felipe González fue el presidente que modernizó España, que nos metió en Europa y que construyó la Sanidad pública, universal y gratuita que en esta pandemia nos ha salvado la vida. A mí me parece que ha sido un gran presidente de España y para mí tiene todo el respeto, como José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

¿Y no tienen que dar ninguna explicación más sobre el GAL Felipe González?

No entiendo por qué tendría que dar una explicación Felipe González sobre el GAL.El GAL está juzgado. Entiendo que ya haría las declaraciones que tendría que hacer y resucitar ahora un tema que, para mí, está en el pasado…