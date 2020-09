Iturgaiz (PP+Cs) critica el "papelón" de los socialistas con Urkullu pero tiende la mano a acuerdos en la legislatura

El líder de PP+Cs en el Parlamento vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, de que el hecho de que haya firmado un "papelín con el PNV, no les librará del papelón el día que el señor Urkullu impulse un escenario de ruptura". Asimismo, ha resaltado que la suscripción del acuerdo de gobierno entre jeltzales y socialistas "no librará a los vascos de los efectos lamentables de ese doble juego del PNV, como ya vivimos con el Plan de Ibarretxe".

En su intervención en el pleno de investidura celebrado este jueves en la Cámara vasca, Ituzgaiz ha anunciado su rechazo a la investidura del candidato del PNV a lehendakari, porque tiene "pocas esperanzas" de que su desempeño mejore respecto a anteriores legislaturas. "Ni su actuación tras las elecciones, ni la actuación del gobierno en funciones frente a la pandemia, ni la negociación del nuevo acuerdo con el PSE, invitan a confiar en un cambio positivo", ha indicado al candidato jeltzale. El parlamentario popular ha reprochado a Urkullu su "doble juego", que se traduce en "jugar a las dos mayorías" en la Cámara autonómica, informa Europa Press..

"No es posible trabajar los lunes en la gestión del gobierno como 'plan A' y dedicarse los martes, con Bildu, a desarrollar una agenda solo para nacionalistas como 'plan B', buscando escenarios de ruptura constitucional e impulsando su famoso nuevo estatus, con los socialistas consintiendo, tragando y colocados de perfil", ha destacado. Según ha indicado el dirigente popular, el nuevo estatus "comienza por dividirnos y enfrentarnos a los propios vascos, como ya lo hizo el Plan de Ibarretxe". "Por eso tuvieron buen cuidado en guardarlo en el cajón durante el largo periodo electoral que hemos vivido. Ese ha sido su juego en la pasada legislatura y a eso apuntan las diferencias con el Partido Socialista en su acuerdo para formar el nuevo gobierno", ha explicado. A su parecer, se trata de un juego "irresponsable, contrario al interés de los vascos". "Que firmen un documento con los socialistas para acotar sus diferencias en este tema, tampoco nos beneficia en nada a los vascos", ha insistido.

No obstante, Iturgaiz ha adelantado la voluntad de los parlamentarios de PP+Cs de buscar acuerdos que permitan hacer frente a la pandemia y dejar atrás cuanto antes sus "devastadores efectos económicos y sociales". "También es nuestra responsabilidad, desde la oposición, hacer propuestas, sumar, tratar de dar respuesta a la angustia que hoy viven la práctica totalidad de nuestros conciudadanos", ha afirmado. En este sentido, ha apuntado que "afrontar la realidad económica y social que vivimos exige, en este momento, la extensión de la vigencia temporal de los ERTE más allá del 30 de septiembre". "Hemos planteado llevarlos hasta el 31 de diciembre o el final del primer trimestre de 2021. Eso daría alguna tranquilidad a muchas familias, evitaría mayor destrucción de empleo y permitiría a muchas empresas afrontar los próximos meses sin verse abocadas al cierre", ha dicho, para precisar que "es el primer tema en el que creemos que gobierno y oposición debemos tomar una posición conjunta ante el Gobierno del señor Sánchez, en interés de los vascos".

Asimismo, ha propuesto a Urkullu un segundo acuerdo para oponerse a la "incautación" de los remanentes de las entidades locales, singularmente ayuntamientos, por el Gobierno central. Por otro lado, ha señalado al candidato del PNV que "tampoco se sirve al interés de los vascos arrojando un manto de silencio sobre determinadas cuestiones, pretendiendo que ahora no toca". "Esta semana vuelve a la actualidad la OPE de Osakidetza con todo su rosario de corrupción, irregularidades e implicaciones penales. Es posible que aquella chapuza haya restado capacidad en la lucha frente a la pandemia, aparte de perjudicar la credibilidad de nuestra administración", ha señalado. Asimismo, ha aseverado que "no es posible cubrir de silencio, sin determinar responsabilidades políticas, el caso De Miguel, con prácticas que la fiscalía comparó con las de la mafia siciliana; o tantos otros de los últimos años. Porque esa actitud nos convertiría en corresponsables políticos de esa misma corrupción".

Carlos Iturgaiz también ha anunciado su rechazo a la candidatura a lehendakari de Maddalen Iriarte, a la que ha señalado que su coalición, EH Bildu, ha llegado a la legalidad formal, pero "mientras no condenen el terrorismo de ETA y su trayectoria criminal, no alcanzarán la democracia". "Les queda ese puente por cruzar, y no hay excusa en democracia que justifique su negativa a hacerlo. Por tanto, su candidatura no cumple el mínimo ético exigible en democracia y no representa algo que podamos desear para el futuro de esta sociedad", ha manifestado.

En este punto, ha resaltado que su coalición sí que recuerda a las víctimas del terrorismo, que "forman parte de la memoria y la historia de Euskadi y de toda España, y que tanto contribuyeron a la defensa de la paz y la libertad de todos". "Recordamos muy bien la entrega y el sufrimiento, en defensa de las libertades democráticas, de las fuerzas de seguridad -Ertzaintza, policía, guardia civil- a los que algunos debemos la vida en esta Cámara; y a los que ustedes (en referencia a EH Bildu), sin disimulo alguno, siguen hostigando, como acabamos de ver en Alsasua", ha añadido, para trasladar su afecto y apoyo al cuerpo de la Guardia Civil.