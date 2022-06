Ortuella espera en 2027 el Mercabilbao de los 600.000 vehículos y los 2.000 empleos con muchos interrogantes

Ortuella espera con expectación el traslado de Mercabilbao a su municipio. El gran mercado mayorista que abastece toda la zona del Bilbao metropolitano de alimentos frescos, y que es el de mayor volumen de todo Euskadi, dejará la localidad de Basauri en 2027, donde ha estado instalado los últimos 50 años, para ampliar y modernizar las instalaciones. Ahora ocupa una extensión de 13 hectáreas, pero el espacio se le queda pequeño. Según ha desvelado el Gobierno vasco, se estudiaron otras localizaciones para el traslado en la localidad de Mungia, pero finalmente se ha optado por el traslado a Ortuella en una zona en la que el nuevo Mercabilbao compartirá un espacio de 50 hectáreas con un nuevo parque tecnológico del sector agroalimentario que instalará en la zona y que supondrá una inversión de 60 millones de euros.

El traslado se ha presentado como una oportunidad para esta zona de la Margen Izquierda que permitirá crear nuevos empleos y revitalizar la actividad. También se habla de oportunidad para Basauri, que al perder Mercabilbao, liberará terrenos para nuevos usos. Pero, de momento, son más los interrogantes que las certezas sobre dichas oportunidades. De entrada, no se sabe qué clase de actividad ocupará en Basauri el espacio que deje Mercabilbao y si suplirá el impacto económico que genera, y, por otro, el nuevo campus agroalimentario no tiene todavía un plan definido. De hecho, en estos momentos, el Gobierno vasco no tiene cerrada ninguna de las empresas que acompañarán a Mercabilbao en el futuro campus agroalimentario de Ortuella. Tampoco sabe concretar cuántos empleos será capaz finalmente de crear, ni las infraestructuras viarias que serán necesarias para que los casi 600.000 vehículos que mueve solo Mercabilbao lleguen a la nueva ubicación.

En una respuesta por escrito de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a una pregunta formulada por el parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, la consejera deja todo el proyecto de traslado de Mercabilbao en el aire y no concreta nada más allá de que se trata de un proyecto que no estará definido antes de 2027.

El traslado se presentó como una oportunidad de empleo en la zona en la que podría generar alrededor de 2.000 empleos. Sin embargo, en la respuesta parlamentaria, la consejera puntualiza primero que “se trata de una iniciativa a desarrollar en los próximos cinco años, con el inicio de la actividad, no antes de 2027”, y que la proyección de 2.000 empleos es una estimación. Recuerda, además, que Mercabilbao cuenta ahora con 1.200 empleos, lo que supone que de nueva creación serían alrededor de 800 empleos que dependerían de las “nuevas iniciativas de empleo” a desarrollar en el campus tecnológico de Ortuella. “Tratar de encajonar los empleos de un proyecto global que pretende el impulso y desarrollo del sector, es complicado”, dice la consejera. En este sentido, señala que con el incremento del espacio que se prevé en Mercabilbao, también se aumente la mano de obra, aunque reconoce que “no en la misma proporción”. No obstante, insiste en que la conjunción de actividades entre el mercado y el campus tecnológico, con empresas de robótica, o laboratorios, harán más atractivo el sector, “desarrollando y reteniendo profesionales como ingrediente básico en el sector”. Todavía no han ninguna concreción sobre qué empresas y cuántas habrá. “Se trata de una iniciativa a desarrollar en los próximos cinco años, no antes de 2027”, insiste Tapia y todavía “no hay empresas con ubicación aprobada”. En realidad, desde el primer momento se ha planteado el traslado de Mercabilbao a este nuevo parque como “elemento tractor” del proyecto. Hay que tener en cuenta que en Mercabilbao operan 71 empresas mayoristas y que el año pasado se comercializaron un total de 257.194 toneladas de productos.

Elevado volumen de vehículos

La misma falta de concreción sobre el proyecto se extiende a las nuevas necesidades de infraestructuras para acoger el gran volumen de vehículos que mueve Mercabilbao, casi 600.000 anuales según los datos proporcionados por el Gobierno vasco. Respecto a las nuevas infraestructuras, el Gobierno puntualiza que es competencia de la Diputación de Bizkaia, pero señala que “el proyecto aún no ha alcanzado ese grado de concreción ”, como para abordar ese punto y que “deberá desarrollarse cuando se elabore el proyecto constructivo”.

Según la información facilitada por el Gobierno vasco, durante el año 2021 el volumen de vehículos que movió Mercabilbao ascendió a 594.246. De ellos, 526.319 son turismos y furgonetas pequeñas, 34.027 son camiones de 2 ejes y de tres ejes hubo 33.900. Respecto a los orígenes y destino de estos vehículos, los turismos y furgonetas pequeñas provienen y van fundamentalmente a territorios de la comunidad autónoma y provincias limítrofes, mientras que los camiones proceden de distintos puntos del Estado y de Europa. No obstante, en el departamento de Desarrollo Económico entiende que el 68% de tráfico es interno de Bizkaia y el 28% de los vehículos pueden utilizar la Variante Sur Metropolitana, conocida como Supersur.

El alcalde de la localidad, Saulo Nebreda (PNV), considera que el impacto del tráfico no supondrá un problema para el municipio, porque el “parque está junto a la autopista y al pueblo no tendrán que entrar para nada”. Y asegura que “no se tendrá que tocar en ningún caso la zona de esparcimiento del municipio”. El alcalde recuerda que “es un proyecto de futuro, por el que todavía hay que trabajar mucho” y que aunque está previstos 2.000 empleos, “todavía no se sabe nada de las empresas que se instalarán” en el parque. En cualquier caso, “se trata de un proyecto ilusionante”, dice, que “abarcará dos legislaturas”. De las 50 hectáreas de terreno que está previsto de ocupar, seis corresponde al Ayuntamiento y 14 al Parque Tecnológico de Bizkaia. Las 30 hectáreas restantes son de titularidad privada y tendrán que negociar con los propietarios su compra, otro elemento que también está, de momento, abierto.