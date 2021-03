Osakidetza administra 5.900 vacunas de AstraZeneca en el primer día tras el parón: "Tranquila no vengo, pero es algo que hay que hacer"

Nueve días después del repentino parón, exactamente a las 15.20 de este miércoles, se ha retomado la vacunación con la fórmula de AstraZeneca en el hospital de Basurto, el principal de Bilbao y uno de los mayores de Euskadi. Una a una todas las personas citadas han ido pasando al pabellón principal para aguardar en la sala de espera hasta que oyeran su nombre. En total, han sido 5.900 en el día del reestreno en Euskadi y serán 27.000 a lo largo de esta semana. Osakidetza, que había vinculado siempre el ir a la cola de las comunidades autónomas a la falta de "disponibilidad" de suministros y no a problemas de "capacidad", se guarda otras 14.000 no para segundas dosis sino "para las próximas semanas", cuando ya se iniciará una vacunación masiva a menores de 65 años mientras que quedan más de la mitad de los octogenarios y todos los de entre 65 y 80 sin citar, ya que para ellos se utiliza Pfizer.

Este miércoles, en Basurto, ha sido el turno de las personas con gran dependencia y de las cuidadoras. Tal ha sido el caso de Leonor Margallo, que se encarga junto con su marido de los cuidados de una persona dependiente. "Tranquila no vengo, pero es algo que hay que hacer", ha señalado al tiempo que se ha quejado de que a su marido aún no le han llamado para vacunarse, puesto que oficialmente no consta como cuidador, aunque también lo es. "No figura en los datos de la Diputación, pero él cuida igual y también corre el mismo riesgo", lamenta.

Tras ella ha sido vacunada Annick, de 47 años y procedente del Congo, aunque lleva varios años trabajando en Bilbao como cuidadora de una persona mayor. "No tengo miedo a la vacuna, la sensación ha sido un poco rara pero todo ha ido bien", asegura a este diario. Ana cuida a su hijo, una persona con gran dependencia. "No me importan los efectos secundarios siempre y cuando la vacuna nos proteja del virus y así podamos seguir cuidando de él. Eso es lo más importante", señala esta bilbaína. En la sala de espera Ángel aguarda su turno. Cuenta que se encarga de los cuidados de su padre y de su madre y que a pesar de la pandemia, no ha perdido el buen humor. "Hay gente que lo ha pasado muy mal, que ha perdido a familiares y seres queridos. Por suerte no es mi caso. Sobre la vacuna, si soy sincero me llamaron ayer y ni siquiera sé cuál me van a poner, pero es lo que toca, te la pones y punto", confiesa. Todos ellos, antes de irse a casa, han tenido que esperar 15 minutos en la misma sala, por si la vacuna generase algún efecto secundario y necesitasen atención médica.

Sagardui, por enésima vez, ha remarcado en el Parlamento que ninguna de las 53.000 dosis de AstraZeneca inoculadas hasta la fecha ha generado efectos graves. Son ya 295.225 las dosis totales administradas y 79.498 las personas con la pauta completa, el 3,65% de la población total. La consejera ha asegurado que "no hay que confundir" a la sociedad con mensajes de que se orilla a los mayores de 65 años mientras se avanza con personas más jóvenes y ha insistido en que todo es debido a los diferentes protocolos de las diferentes casos comerciales. Ha deseado también que "ojalá" llegué el momento de que sean necesarios grandes recintos de vacunación para proteger a miles de personas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado, por su parte, el "esfuerzo titánico" que está realizando Osakidetza para recuperar el ritmo previo al parón de AstraZeneca. El último informe comparativo del Ministerio de Sanidad ubica a Euskadi por delante de Castilla-La Mancha en porcentaje de dosis administradas respecto al total recibido, con un 72,1% frente al 77,8% de media general.

