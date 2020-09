El PNV decidirá el lunes si celebra el Alderdi Eguna, su gran fiesta anual

El Euskadi Buru Batzar del PNV decidirá el lunes si se celebra este año el Alderdi Eguna, 'día del partido', que siempre se desarrolla el último domingo de septiembre. En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha indicado que este próximo lunes se tomará una decisión sobre este acto teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus.

Esteban ha señalado que, "si se hace algo", será un acto "puntual y simbólico" porque "no se puede congregar a la muchedumbre de todos los años" porque no sería "lo lógico". "Si se organiza algo, se organizará algo muy controlado, muy puntual, con poca gente", ha manifestado. Por otra parte, sobre la renovación de los cargos en el PNV y sobre si Andoni Ortuzar debería seguir al frente del partido, ha indicado que "considerará que las bases del PNV han acertado siempre, así que decidan lo que crean conveniente".

Dispuestos a "aportar estabilidad"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado también que este próximo miércoles se reunirá con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, un encuentro para abordar "la proyección de la legislatura", en la que se muestran dispuestos a "aportar estabilidad". En otra entrevista a Radio Euskadi, también recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que la fecha se ha fijado finalmente para el miércoles por la tarde dentro de la ronda de contactos puesta en marcha por el Gobierno central con motivo de la negociación presupuestaria.

No obstante, Esteban cree que el encuentro no será "exactamente" para abordar la negociación presupuestaria porque esa es una cuestión que, a su juicio, abordará en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su juicio, el encuentro con Calvo está "más enfocado" a cuál puede ser la proyección de la legislatura y a la posición que puede tener el PNV en relación a los proyectos de ley que piensa impulsar el Gobierno y al "apoyo futuro que pueda o no pueda haber". Esteban ha afirmado que esperarán a conocer qué es lo que les presentan pero ha asegurado que, dada la situación económica y política, sería "interesante dotar de una cierta estabilidad al Gobierno". "No es que lo diga ahora, lo llevamos diciendo desde hace bastante tiempo, haremos lo que esté en nuestra manos para que esto suceda, pero tiene que ser el empeño de muchas partes y que todos estemos dispuestos a aportar", ha agregado.

Respecto al papel que pueda jugar Ciudadanos de cara a la negociación presupuestaria, ha afirmado que ya le dijeron al Gobierno que "lo más lógico" era, en principio, "optar por la mayoría que posibilitó la investidura, bien sea votando favorablemente como hizo el PNV o a través de la abstención". A su juicio, es lógico "seguir en esa línea", sobre todo, si uno tiene en cuenta la actitud que ha tenido Ciudadanos, "primero con el Gobierno porque no deja escapar ni una oportunidad para zumbarle" y también con respecto a "otros socios del Gobierno". No obstante, ha indicado que la situación política es "muy complicada, hay muchos factores" y también está el tema "catalán" que "afecta y mucho con su propia dinámica a cada uno de los partidos catalanes".

"No sé eso lo que podrá dar de sí, qué posibilidades y creo que el Gobierno, si no encuentra hueco ahí, quizá pueda buscar otras alternativas, esas otras alternativas habrá que ver cuáles son los condicionantes que se ponen y, a partir de ahí, actuar, pero creo que sería responsabilidad de todos, absolutamente de todos que pueda haber un presupuesto", ha añadido. Ante la doble ronda de contactos del Gobierno central, la de Carmen Calvo y la de Pablo Iglesias, y cuestionado por si tienen prevista hablar con Iglesias, ha respondido que no porque tampoco el vicepresidente segundo es el que "tiene las claves del Presupuesto", donde cree que hay todavía aspectos que se tienen "que ir cerrando entre los dos socios".