El PNV manda un "abrazo grande" al exconsejero Darpón tras conocerse que no será imputado por la OPE de Osakidetza

El PNV ha mandado un "abrazo grande" al exconsejero de Salud entre 2012 y 2019, Jon Darpón, después de que haya conocido que no será imputado por asociación ilícita en la investigación que sigue un juzgado de Vitoria por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018. "El tiempo da y quita razones", ha señalado la formación nacionalista en un mensaje de Twitter sin destinatario evidente pero en el que critica veladamente a la izquierda abertzale, ya que fue el sindicato LAB, que ejerce de acusación popular, quien planteó la imputación de Darpón y de otros altos cargos de Osakidetza como la directora general, María Jesús Múgica, o del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), que participó en la OPE.

"No todo vale en política... pero a veces lamentablemente todo vale. Al menos, el tiempo da y quita razones. Un brazo grande, Jon Darpón. ¿Habrá alguien que asuma ahora las responsabilidades que exige al de al lado?", ha señalado el partido de Andoni Ortuzar con un mensaje que ha sido recogido también por otros cargos y dirigentes 'jeltzales'.

Fuentes del PNV añaden a este periódico que "el fallo deja claro que lo que se investiga en torno a la OPE de Osakidetza no es un asunto de origen, naturaleza ni impulso político". "Lo único político del asunto ha sido el interés que han tenido algunas y algunos para usarlo con la única intención de desgatar al PNV y al Gobierno vasco, pasando para ello por encima de la honorabilidad de las personas sin el más mínimo pudor. Quienes hicieron una caza de brujas con Jon Darpón y su equipo deberían asumir ahora la misma responsabilidad que le exigieron a él en su día, aplicarse el mismo rasero de exigencia pública y dimitir en su cargo político o sindical", abundan estas mismas fuentes.

No todo debería valer en política… pero a veces, lamentablemente, todo vale. Al menos, el tiempo da y quita razones. Besarkada handi bat, @jdarpon!!!

Darpón era el consejero cuando se celebró la OPE ahora investigada. En variados exámenes se repite el patrón de que las mejores notas se corresponden con colegas de hospitales de los autores. En un inicio, clamando que "esto no es Venezuela", el titular de Salud defendió que no había "elementos objetivos" para hablar de filtraciones. Con el tiempo, en cambio, se ha conocido que había sospechas antes de que el caso saltara a los medios de comunicación y que solamente entonces se inició una investigación interna y también que no se remitieron a la Fiscalía todos los datos recogidos en esas pesquisas, sino simplemente informes que no resultaban concluyentes. Entre el material no enviado a Carmen Adán se hallaban decenas de grabaciones en las que, entre otras cosas, se escuchaban a miembros de tribunales hablar de "tongo", de que los exámenes eran "fotocopias" entre sí o que la existencia de filtraciones era "vox populi".

Finalmente, en marzo de 2019, Darpón salió del Gobierno cuando crecía la presión en el Parlamento, entonces una Cámara con mayoría de la oposición y con capacidad de reprobar al consejero. Fue relevado por Nekane Murga, que asumió la gestión sanitaria en la primera parte de la pandemia. A pesar de todo, al término de la legislatura, el lehendakari Iñigo Urkullu agradeció la labor de ambos al frente de la cartera con más presupuesto. También abandonaron sus puestos Múgica -que cuando fue a declarar por este caso en calidad de testigo recibió la ayuda de agentes de la Ertzaintza para que no fuera fotografiada por los medios de comunicación- o Juan Carlos Soto, responsable de Recursos Humanos.

Tras su salida del Gobierno, a los pocos meses Darpón recaló en una aseguradora sanitaria privada llamada Keralty (Sanitas Interacional) vinculada a la millonaria familia Grajales y en la que también trabaja otro exconsejero, Jon Azua, y en la que después han ido entrando otros colaboradores de Darpón en el Gobierno conforme han ido acabando su función en la Administración. La oposición lo denunció ante la Comisión de Ética, si bien este órgano emitió un dictamen favorable a los intereses de los excargos fichados por Keralty.

Pese a que la juez instructora del caso de las oposiciones de Osakidetza es contundente al rechazar que Darpón pudiera haber cometido delito alguno -razona que no tenían las preguntas, por lo que no pudieron entregarlas- el sindicato LAB ya ha adelantado que recurrirá esta decisión al entender que no es creíble que una trama de filtraciones se produjera de manera aislada entre miembros de tribunales y opositores sin conocimiento de la Administración. Además, la causa se mantiene abierta hasta el 29 de enero de 2022 y, formalmente, solamente a su conclusión se determinará cuántas personas van o no a juicio, si es que se considera necesario.