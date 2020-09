Gorrotxategi critica el "continuismo" de Urkullu y acusa a Iriarte de no buscar la "integración" de las izquierdas

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha anunciado que su grupo no apoyará la investidura de Iñigo Urkullu como lehendakari debido a que representa la "continuidad" de un modelo político que no comparten, mientras que en el caso de la candidatura de Maddalen Iriarte (EH Bildu), ha explicado que tampoco contará con el respaldo de su grupo porque no ha "integrado" en su proyecto a otras fuerzas de izquierdas, según informa Europa Press.

Gorrotxategi ha dedicado prácticamente la totalidad de su intervención en el pleno de investidura que celebra este jueves el Parlamento Vasco a argumentar los motivos de la decisión de su grupo de abstenerse ante la candidatura de Urkullu a la reelección como lehendakari, dejando para el final de su intervención una breve referencia a Iriarte.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha criticado que, en su discurso inicial en el pleno de este jueves, el lehendakari ha dibujado un escenario que sitúa a Euskadi como una especie de "paraíso". Frente a esa idea, ha subrayado que la pandemia ha puesto en evidencia las "debilidades" de un modelo de desarrollo sustentado en bases "erróneas" y centrado en propiciar "el enriquecimiento fácil de unos pocos".

Gorrotxategi ha asegurado que el "oasis" vasco ya "hacía aguas" antes de la pandemia, dado que en los últimos años se ha emprendido un proceso de "privatizaciones" en servicios públicos como la salud o la educación. Además, ha destacado los casos de "clientelismo partidario" y la precariedad laboral que afectan a la comunidad autónoma.

La representante de la coalición progresista ha subrayado que "cada vez más familias" viven por debajo del umbral de la pobreza en Euskadi, por lo que ha reclamado que se destinen más recursos a la sanidad pública, a los servicios sociales y a la educación pública.

"Escuchar a todos"

A su juicio, en estos momentos es "más necesario que nunca" un Gobierno "fuerte", pero que, al mismo tiempo, "escuche a todos y gobierne para todos". Frente a las políticas neoliberales del "sálvese quien pueda", se ha felicitado por el hecho de que la crisis de la COVID-19 haya generado una corriente "amplia" en favor de los servicios públicos.

En este contexto, ha censurado que se haya "dado la llave" de servicios públicos esenciales a empresas privadas. En referencia a las residencias de ancianos, ha advertido de que la privatización de estos recursos "no puede ser excusa para despreocuparse" de los cuidados que ofrecen a las personas mayores.

La representante de Elkarrekin Podemos-IU ha asegurado que Euskadi "necesita un cambio de rumbo", con el fin de que los dirigentes públicos "dejen de plegarse sumisamente a las élites financieras" y a las organizaciones empresariales.

Fiscalidad "pobre"

En materia económica, ha alertado de la progresiva "pérdida" de peso de Euskadi en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Además, ha advertido de que la "pobre" fiscalidad existente en la comunidad autónoma impide acometer una adecuada inversión pública.

Gorrotxategi ha criticado que el sistema fiscal otorgue importantes "ventajas" a las empresas y personas "más poderosas", y ha denunciado que "no es asumible" que estos sectores permanezcan al margen de la "solidaridad" que se exige al resto de la sociedad.

La crisis del coronavirus -según ha dicho- ha puesto en evidencia la "fragilidad" del sistema actual, por lo que ha subrayado que no se puede salir de esta situación "sin aprendizajes" y con "las mismas fórmulas".

La representante de Elkarrekin Podemos-IU ha explicado que su grupo cree en el autogobierno vasco. No obstante, ha indicado que esta es una herramienta que debe ser utilizada al servicio de los ciudadanos, y no para imponer "vetos" que frenen los "cambios estructurales" que requiere la sociedad vasca.

Huelga educativa

La coalición progresista defiende un sistema educativo "público, laico y gratuito" y, según ha explicado su portavoz, respalda los motivos por los que se ha convocado una huelga educativa en demanda de un regreso a las aulas "seguro y consensuado" para el 15 de septiembre.

Por todos estos motivos, ha explicado que su grupo no respaldará la investidura de Urkullu, al que ha reprochado que representa la "continuidad" de un modelo de gobierno que Elkarrekin Podemos-IU no comparte. Además, ha indicado que el nuevo acuerdo de Gobierno firmado por el PNV y el PSE-EE representa "más de lo mismo".

En el caso de la candidatura de Maddalen Iriarte, ha argumentado que tampoco no contará con el respaldo de su grupo porque "no tiene opciciones de prosperar", dado que la coalición soberanista no ha trabajado para "integrar" en su proyecto a otras fuerzas de izquierdas.

En todo caso, ha anunciado que Elkarrekin Podemos-IU desarrollará una oposición "constructiva", dado que la situación actual "exige un esfuerzo extra de responsabilidad y autocontención".

En el turno de la coalición también ha intervenido Jon Hernández, quien ha censurado "el caos y la improvisación" que han caracterizado la gestión del Gobierno autonómico frente a la crisis de la COVID-19.