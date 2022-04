El PP vasco denuncia amenazas contra uno de sus militantes: “Te voy a matar pepero de mierda, maricón”

Las juventudes del PP en Euskadi han denunciado que uno de sus militantes, Ander García Oñate, delegado territorial de Nuevas Generaciones, ha sufrido amenazas y ha sido perseguido por varios jóvenes en el centro de Vitoria la madrugada de este viernes, 22 de abril, en Vitoria. Según confirman fuentes de la Ertzaintza a este periódico, los hechos están siendo investigados tras haber realizado una denuncia horas después de lo ocurrido, concretamente a las 06.38 horas.

Iñaki García Calvo, un joven exconcejal del PP en Vitoria, denuncia haber sido agredido "por pensar diferente"

Saber más

En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, García declara que llamó a la Ertzaintza para que una patrulla se personase a fuera de una discoteca porque “dos varones” lo estaban “persiguiendo y amenazando”. Una vez hablado con los agentes, se encontraba con otro amigo, “cuando se acercó uno de los atacantes por la espalda junto con tres personas más a la altura de la calle San Antonio de la capital alavesa” y le dijo a gritos: “¿Quién es el pijo? Ven aquí que te voy a matar pepero de mierda, maricón”. Este diario se ha puesto en contacto con el afectado, que ha preferido no realizar declaraciones a petición de su partido.

Tras lo ocurrido, las Nuevas Generaciones del PP en Euskadi han pedido una “condena expresa por parte de todos los partidos políticos e instituciones” ante la “nueva agresión” a Ander García Oñate por “motivos políticos”. Se trata de la segunda agresión de la que García ha sido víctima en menos de un año, después de que el pasado septiembre, la Ertzaintza detuvo a una joven por pegarle un puñetazo después de llamarle “facha”.

“Por desgracia, no es un hecho aislado”. “En los últimos años han sido agredidos o amenazados compañeros como David Chamorro, Mikel Iturgaiz o Iñaki García Calvo, y no es la primera vez que García Oñate sufre ataques de los radicales. Son sucesos de otras épocas. No podemos mirar a otro lado cuando en 2022 en Euskadi los radicales de siempre siguen viviendo del odio al diferente. Quienes no lo condenan se volverán a retratar. Es necesaria una condena expresa por parte de todos los partidos políticos e instituciones”, ha criticado el presidente de Nuevas Generaciones de Euskadi, Pablo González Guadalupe, haciendo referencia a las acoso recibido el hijo de Iturgaiz en un partido de fútbol y a la agresión que sufrió el pasado mayo el exconcejal de Vitoria Iñaki García Calvo cuando se encontraba con unos amigos tomando algo en el centro de la ciudad.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha condenado los hechos y ha mostrado su apoyo a García con un mensaje de Twitter en el que ha apuntado que “Es injustificable la violencia de odio político contra jóvenes del PP vasco por esta gentuza. Sobran los que amenazan la convivencia y justifican estos actos”. Por su parte, la secretaria general de la formación, Laura Garrido, ha descrito como “inadmisible estos nuevos vestigios de odio en nuestra tierra”. “Esperamos culmine pronto la investigación iniciada y la puesta a disposición de la justicia de las personas involucradas”, ha indicado.

Otras formaciones políticas, como Podemos Euskadi se han sumado a los mensajes de apoyo a García y han “rechazado que se acose y amenace por motivos de ideología política”. “Este tipo de actitudes deben desterrarse para siempre para garantizar una convivencia duradera”, han señalado a través de un mensaje en sus redes sociales acompañado de una fotografía de Iturgaiz y jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP vasco portando carteles en los que se lee la palabra “libertad”.