Sagardui asegura que se está "reforzando" la red de rastreo mientras cada infectado genera hasta "ocho o doce contactos"

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado este jueves que Osakidetza está "reforzando" la red de rastreo, que se halla "tensionada" -según sus palabras- ante la oleada de contagios que se está produciendo este verano, cada uno de los cuales, además, tiene de media el triple de contactos que en fases anteriores de la pandemia. Eso sí, la titular de Salud se ha mostrado tajante al rechazar que esté en cuestión la "efectividad" de este equipo aunque el análisis diario de los datos muestra que detecta alrededor del 33% de los casos totales, cuando el ideal fijado por el propio Gobierno vasco es de que se retiren de la circulación mediante el seguimiento de los brotes más del 50% sin que haya que esperar a que desarrollen los síntomas.

Euskadi limita sus restricciones ante la nueva ola a cerrar los bares a la 1.00 y no a las 2.00

Saber más

"Si tenemos 1.800 positivos -ha asegurado Sagardui en alusión al récord de toda la pandemia, conocido este jueves- y cada uno de ellos en lugar de tener dos contactos pasa a tener cuatro, ocho o doce, el número de interlocuciones que hay que hacer para determinar qué personas han de someterse a un confinamiento para tratar de no resultar contagiantes es mayor y se requiere de más tiempo de investigación de cada uno de los casos. Pero estamos reforzándola en función de las necesidades".

La titular de Salud ha diagnosticado que "el ascenso de esta ola tiene distintos componentes". Ha admitido que es incuestionable ya la explosión de la variante delta del Sars-Cov-2, "con grados de penetración superiores" que la alfa, pero también ha insistido en que este verano se ha dado "un entorno muy favorable para que se dé esa contagiosidad". "No nos centremos solamente en la naturaleza de la variante", ha recalzado Sagardui, que ha mencionado la "relajación" de restricciones de las últimas semanas y la proliferación de "interacciones sociales". En la actualidad, la variante delta (detectada en origen en India) suma 6.406 casos ya secuenciados y se estima que está detrás "del 70 al 75% de los infectados". Son 1.134 en solamente 48 horas. En este período se han localizado también 38 casos de beta (originaria de Sudáfrica) y siete de gamma (Brasil).

Sin explicaciones en el Parlamento hasta septiembre

Por otro lado, la oposición en el Parlamento Vasco ha denunciado que Sagardui no comparecerá hasta septiembre en la Cámara para dar cuenta de la evolución epidemiológica. Su última intervención en la comisión de Salud ha tenido lugar este miércoles. Tras la reunión de la Mesa del Parlamento, EH Bildu ha denunciado en un comunicado que "PNV y PSE-EE se niegan a habilitar la comisión de Salud en agosto" y lamenta que argumenten que la situación "no es extraordinaria" a pesar del elevado número de positivos que aparecen cada día. "Resulta asombroso", afirma la coalición abertzale, que lo ve como "un desprecio" a la institución que representa a la ciudadanía. "No es tiempo de cogerse vacaciones", ha coincidido en la denuncia Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, que también demandaba actividad en agosto.

Fuentes del PNV citadas por Europa Press han apuntado a que la oposición buscaba una maniobra "política" para tener un "altavoz" a sus "críticas" a la gestión de la pandemia. "La situación nada tiene que ver con otras olas donde los ingresos, personas en UCI y mortalidad sí eran elevadas. En esta ocasión, por el avanzado proceso de vacunación, estos parámetros se mantienen estables y bajos", entienden desde el grupo nacionalista.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.