Los trabajadores de Productos Tubulares se desmarcan de su matriz Tubos Reunidos y exigen una renovación del convenio con una huelga de siete días

Este miércoles, 19 de mayo, ha tenido lugar la tercera de las siete jornadas de huelga convocadas por los trabajadores de Productos Tubulares, empresa ubicada en Trapagaran, con acería en Sestao, Bizkaia y una de las filiales de Tubos Reunidos, ubicada en Amurrio. Tras cuatro años con el “salario congelado”, el comité de empresa reivindica un convenio que contemple la recuperación del poder adquisitivo de la plantilla, la retirada del ERTE que se encuentra vigente, pero que a día de hoy no se ha aplicado y conocer el Proyecto Industrial que ha planeado la empresa.

“Queremos denunciar el maltrato que la dirección del grupo está realizando sobre la plantilla de Productos Tubulares. Mientras llevamos más de cuatro años sin actualizar tablas, sin convenio, sin relevo generacional, sin inversiones fundamentales que garanticen nuestra viabilidad, con problemas graves en seguridad y con un plan Industrial que ocultan sospechosamente, el presidente del grupo recibe bonos de 160.000 euros y el consejo de administración casi duplica las retribuciones recibidas en 2019”, ha explicado el delegado sindical de ELA, Iñaki Berecibar, a elDiario.es/Euskadi.

Productos Tubulares es una filial de Tubos Reunidos, empresa que a raíz del coronavirus ha solicitado a apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas afectadas por la pandemia, por un importe de 112,8 millones. Mientras espera la respuesta de la SEPI a su rescate.

“El grupo tiene unas deudas abismales, pero nosotros somos la empresa que mejor está"

A pesar de las pérdidas de Tubos Reunidos, la plantilla de Productos Tubulares afirma que la empresa lleva tres años con resultados positivos en EBITDA y que la pandemia no les ha afectado tanto como a otras compañías del sector. “El grupo tiene unas deudas abismales, pero nosotros somos la empresa que mejor está de todo el grupo. Nosotros no dependemos del petróleo, ni del gas ni tenemos problemas con los aranceles, incluso la pandemia no nos está afectando tanto como a otras empresas del sector porque no hemos parado de trabajar”, ha explicado Berecibar.

Los trabajadores de Tubos Reunidos y de Productos Tubulares conocieron el significado de las siglas ERE y ERTE antes de que se hicieran tan conocidas por la pandemia. En 2018, la empresa trató de aplicar un ERE que afectaba a 157 trabajadores y finalmente fue retirado tras las protestas de los trabajadores. El primer ERTE se produjo en mayo de 2020, mientras que el segundo, que afecta a un 66% de la plantilla, se aplicó en noviembre de 2020. No obstante, los cerca de 420 trabajadores de la planta de Trapagaran, no han dejado de acudir a su puesto de trabajo ni un solo día.

“Es el segundo ERTE que anuncian, está encima de la mesa, pero está sin aplicar, no hemos ido al paro ni una hora. Es un ERTE que en la fábrica de Amurrio lo están aplicando porque tienen más problemas de trabajo que nosotros porque aunque ambas fabriquemos tubos, no tienen nada que ver una con la otra”, apunta el delegado sindical.

Por ello, Productos Tubulares ha convocado cuatro días más de huelga para los próximos 1, 2, 3 y 4 de junio. Ante la respuesta de los trabajadores a las primeras jornadas de huelga, en los que según los sindicatos el seguimiento ha sido "amplio", desde ELA señalan que la empresa les ha convocado a una reunión la próxima semana para ver si llegan a una negociación que haga que cesen la huelga. Este diario se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado realizar declaraciones argumentando que la persona responsable de responder a estas cuestiones también se encuentra en huelga.