Tres fallecidos y 16 nuevos positivos de COVID-19 en las residencias vascas, aunque la incidencia cae a mínimos por la vacuna

La pandemia de coronavirus no se ha acabado en las residencias vascas, ni mucho menos. En las últimas 48 horas se han notificado 16 nuevos casos positivos, 9 en mayores y 7 en trabajadores, todos ellos en centros de Bizkaia. Pero en Gipuzkoa son ya varios los días sin nuevos contagios y en Álava no hay datos de cambios en las últimas horas. De hecho, es la semana en tres meses con un número menor de casos activos, según las estimaciones de este periódico. Son ahora mismo 274 los mayores con COVID-19 por 450 el 31 de diciembre de 2020 y 510 en la semana previa a Navidad. La llegada de la vacuna ha rebajado a casi el 50% este indicador mientras en el conjunto de la sociedad la tasa de incidencia se ha casi triplicado.

Las primeras dosis llegadas a Euskadi se destinaron a las residencias. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad revelan que 18.773 personas tienen ya las dos dosis recibidas -la inmunidad se adquiere a la semana del segundo pinchazo, aproximadamente-. La vasca es la última comunidad autónoma en porcentaje de vacunas administradas en relación a las remesas recibidas. Son 65.195 de 94.680, el 68,9%. La siguiente en la lista es Madrid, con una proporción de vacunación ocho puntos superior.

Bizkaia concentra 209 de los 274 casos activos y 13 de los 27 brotes, aunque no ha aparecido ningún foco nuevo en las últimas jornadas y ya no se informa de positivos en los complejos Tabira (Durango) o IFAS (Gallarta). En 48 horas se han producido tres decesos más en Bizkaia y son ya 200 en la segunda fase de la pandemia, desde agosto. En este territorio no se concreta el origen de los fallecidos. Hay 40 mayores hospitalizados por tener cuadros más graves de COVID-19. En el caso de Gipuzkoa, se ha confirmado la finalización del brote del centro GSR Debagoiena de Aretxabaleta, que ha llegado a sumar 100 positivos en la segunda ola, de los cuales 17 han muerto. Son las residencias Bermingham de Donostia (14 activos) y Cruz Roja de Irún (7) las que más casos acumulan.

Durante la pandemia, son ya 7.633 los casos totales en las residencias vascas, incluidos los trabajadores contagiados. En el conjunto de Euskadi van ya 146.536 positivos. En cuanto a los decesos, alcanzan los 1.022, alrededor de un tercio del total. 624 de ellos se produjeron en la primera ola y van 398 desde el mes de agosto hasta febrero.

