Euskadi endurece las medidas en 13 municipios pero reabre la hostelería en 15 localidades en las que desciende la incidencia de la COVID-19

Euskadi ha actualizado su mapa de restricciones para contener la COVID-19. Al mismo tiempo, este jueves ha decretado el cierre de la hostelería y limitado el deporte escolar y federado en 14 municipios que suman unos 26.300 habitantes han visto empeorada su tasa de incidencia desde este lunes y han entrado en nivel rojo de alerta (más de 500 casos en 13 días por cada 100.000 habitantes) y la flexibilización de medidas en 15 localidades que han visto mejorado su situación epidemiológica y en las que viven 47.700 personas. Con estos cambios, son 89 de 251 los municipios con el nivel más alto de restricciones, un listado en el que está la mayoría de la población al incluir a las tres capitales (Vitoria, Bilbao y Donostia) y las otras dos ciudades más pobladas, Barakaldo e Irún.

Los municipios en los que se endurece el control son (por orden alfabético) Aduna, Alegría-Dulantzi, Astigarraga, Barrika, Berango, Berantevilla, Cripán, Etxebarria, Lezama, Mutiloa, Ormaiztegi, Segura y Zerain. Y podrán volver a bares y restaurantes en Arantzazu, Ermua, Gamiz-Fika, Gautegiz Arteaga, Gordexola, Iruña de Oca, Irura, Lemoa, Maruri-Jatabe, Mendaro, Mendexa, Meñaka, Ordizia, Zestoa y Ziortza-Bolibar. Se puede consultar el listado completo de municipios en el mapa interactivo de elDiario.es/Euskadi. Los cambios entrarán en vigor en la medianoche de este jueves a este viernes.

1.020 positivos más pero la tasa de incidencia cae ligeramente

Estas medidas llegan en un contexto de estabilización de la pandemia en Euskadi, que en las últimas 24 horas ha visto incluso cómo ha descendido ligeramente la tasa de incidencia. Pero esta meseta es un altiplano, como lo demuestra que el nivel en 14 días por 100.000 habitantes sigue en 664, bastante por encima de la barrera de 500 que ya supone una alerta roja por alta transmisión comunitaria, situación en la que están las tres provincias y sus tres capitales. Es una distancia sideral sobre lo que se considera como una tasa asumible, 60 casos. Además, este jueves el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha vuelto a notificar una cifra de casos nuevos de cuatro cifras. Son 1.020 los nuevos positivos, 544 en Bizkaia, 320 en Gipuzkoa, 144 en Álava y 12 de personas o de fuera o sin residencia conocida.

La tasa de positividad sigue indicando que el volumen de casos es alto -6,8% cuando ya más de 5% es crítico-, si bien el descenso lento pero continuado del R0 -casos que origina cada infectado y que ya está por debajo de 1- aventura que la pandemia se está contrayendo lentamente en el que ha sido el cuarto pico en Euskadi después del inicial, el de agosto-septiembre y el de noviembre. El mayor número de casos en proporción sigue apareciendo en menores de 18 años, lo que se traduce en 130 colegios con casos de COVID-19, 129 con una o varias aulas confinadas (233 en total, el 1,33% del conjunto de grupos no universitarios) y uno cerrado del todo, el centro Judizmendi de Vitoria, donde el profesorado se ha quejado de que Osakidetza no ha actuado con diligencia para atajar un brote que alcanza ya 22 casos positivos que podrían ser más a raíz del cribado completo que se está realizando en las últimas horas. No había habido niveles tan altos en el sistema educativo desde prácticamente el arranque del curso académico 2020/2021, a finales de septiembre.

En el plano asistencial, Euskadi se mantiene en alerta 3 de 5 de presión hospitalaria y en las últimas 24 horas 84 personas más han sido ingresadas. Es más, las autoridades sanitarias siempre advierten de que aunque se supere el pico de contagios -algo que parece haber ocurrido en Euskadi, en España e incluso a nivel global- hay que esperar aún unas semanas hasta que empiece a descender de manera clara el volumen de ingresos de COVID-19. Son 729 las personas ingresadas y 156 de ellas ocupan una de las 343 camas de UCI habilitadas. Sanitarios del Servicio Vasco de Salud han señalado en las últimas horas que el perfil de edad de los casos críticos ya no es solamente el de personas mayores con patologías previas: en el hospital de Cruces un tercio de los ocupantes de la UCI tiene menos de 40 años.