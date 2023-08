Urkullu habla media hora con Feijóo, pero se niega a abordar el tema de la investidura con el líder del PP

Tal y como estaba previsto, sin salirse del guion, el lehendakari Iñigo Urkullu ha conversado por teléfono esta tarde con el líder del PP, “por cortesía”, pero se ha negado abordar con él la cuestión de su posible investidura como presidente del Gobierno. Fuentes de Lehendakaritza han confirmado que la conversación telefónica ha durado “algo más de media hora” y la han calificado de “franca”. “Provechosa tanto para el análisis del presente como del futuro”, han señalado. Pero con respecto a la investidura, el tema que Núñez Feijóo quería abordar con los presidentes autonómicos, el lehendakari le ha transmitido que esa cuestión debe tratarla con los responsables del PNV.

Urkullu ya adelantó este martes que hablaría con el líder de los populares por cortesía, pero que consideraba que las conversaciones con los presidentes autonómicos se deberían producir después de la investidura, en el caso de que saliera adelante, y no antes. “Este es el tiempo de los partidos, no de los presidentes autonómicos”. “Lo lógico es que si sale elegido en la investidura hablemos después, ahora es el tiempo de los partidos”, recalcó. Así que la conversación de este miércoles no ha servido más que para ratificar que su interlocutor debe ser el PNV que dirige Andoni Ortuzar.

La conversación estaba prevista para ayer martes. Urkullu desveló que Núñez Feijóo le había pedido conversar y el lehendakari le remitió a través de un mensaje a hablar tras el primer consejo de Gobierno vasco que se celebró ayer. Feijóo ha señalado que el mensaje del lehendakari se perdió entre otros wasaps sin responder, por lo que no le pudo contestar a tiempo. “Le pido disculpas”, ha apuntado en la rueda de prensa que ha dado el líder del PP tras su encuentro con Pedro Sánchez.

De momento, la ronda de contactos con los presidentes autonómicos no parece que vaya a tener muchos resultados, ya que todos los que no son del PP han rechazado hablar con Feijóo de la investidura. Además de Urkullu, todos los socialistas y el catalán Pere Aragonés.

Urkullu no se quiso posicionar este martes claramente sobre la investidura, ya que como insiste el lehendakari, esa es una cuestión que ocupa a los partidos, en este caso al PNV. Pero el lehendakari inició el curso político en Euskadi reivindicando un “nuevo modelo de Estado” que “responda las necesidades de Euskadi” de más autogobierno y consideró que una posible investidura de Pedro Sánchez, en la que los votos nacionalistas son fundamentales, supone “una nueva oportunidad” para conseguirlo.

Además, descartó la posibilidad de que el PNV apoye a la investidura del PP porque toda la legislatura dependería “sí o sí de Vox”. Esta es una cuestión en la que se ha insistido mucho desde el PNV durante la campaña de las generales y también después.