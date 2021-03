Urkullu: "Tenemos un partido más importante que la final de Copa, que es el partido contra el virus. Y lo tenemos que jugar en casa"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha terciado en la polémica por la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de permitir público en el estadio sevillano de La Cartuja de cara a la final de la Copa del Rey de fútbol pendiente de 2020 que disputan dos equipos vascos, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, medida que quieren hacer extensiva también a la siguiente cita copera, la de 2021, que enfrentará unos días después en el mismo escenario a los rojiblancos con el FC Barcelona. "Tenemos un partido más importante que la final de la Copa, que es el partido contra el virus. Creo que ese partido lo tenemos que jugar en casa", ha enfatizado Urkullu, a preguntas de los periodistas, en la entrada del Parlamento Vasco.

El Ministerio de Sanidad, a instancias de Euskadi, ya instó este miércoles a Andalucía a que no permita una concentración como la pretendida, que podría ser de más de 10.000 personas. "No es posible", remarcó muy tajante la ministra, Carolina Darias, tanto internamente en la reunión del Consejo Interterritorial como públicamente en la rueda de prensa. En Euskadi, por ejemplo, no se permiten reuniones de más de cuatro personas y no es posible viajar a Andalucía ni fuera de la comunidad autónoma por motivos de ocio. Urkullu ha insistido en lo equivocado de este mensaje en un contexto de posible rebrote del coronavirus -que traería la quinta ola a Euskadi- porque toca estar en casa "aplaudiendo a quien deportivamente sea el mejor y deseando que todo transcurra con la mayor deportividad y con la mayor implicación para la salud de las personas".

El lehendakari ha dicho también estar "en permanente análisis" de la evolución de la COVID-19 en Euskadi, con una semana de subidas de la tasa de incidencia y mayor ocupación en la UCI. Este mismo jueves -ha explicado- se reúne la comisión técnica que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi. No obstante, ha considerado que "las decisiones adoptadas el 5 de marzo son suficientes" si toda la sociedad las cumple "con el rigor" requerido "teniendo en cuenta que se trata de salvar vidas y de preservar la salud de cada uno". Ese día se flexibilizaron algunas medidas y, por ejemplo, se levantaron los confinamientos municipales para permitir la movilidad libre dentro de la comunidad autónoma.

